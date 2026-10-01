Capturan a hombre que robaba bicicletas eléctricas en Bogotá: el último hurto fue en Teusaquillo

Uniformados de la estación de Policía Teusaquillo lograron la captura en flagrancia de un ciudadano venezolano por el delito de hurto.

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Los hechos se presentaron luego de que una ciudadana informara oportunamente sobre el robo a una mujer en el sector. De manera inmediata, las patrullas de vigilancia desplegaron el plan candado, logrando ubicar y capturar cuadras más adelante al presunto implicado.

Durante el procedimiento se logró la incautación de un arma traumática con munición, así como la recuperación de una bicicleta eléctrica y un teléfono celular avaluados en 8 millones de pesos.

Según información preliminar, esta persona estaría siendo indagada por su presunta participación en otros hechos similares en la localidad.

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su proceso de judicialización.