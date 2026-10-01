Capturan a hombre que robaba bicicletas eléctricas en Bogotá: el último hurto fue en Teusaquillo
El hombre está relacionado con otros robos en la misma localidad.
Uniformados de la estación de Policía Teusaquillo lograron la captura en flagrancia de un ciudadano venezolano por el delito de hurto.
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Los hechos se presentaron luego de que una ciudadana informara oportunamente sobre el robo a una mujer en el sector. De manera inmediata, las patrullas de vigilancia desplegaron el plan candado, logrando ubicar y capturar cuadras más adelante al presunto implicado.
Durante el procedimiento se logró la incautación de un arma traumática con munición, así como la recuperación de una bicicleta eléctrica y un teléfono celular avaluados en 8 millones de pesos.
Según información preliminar, esta persona estaría siendo indagada por su presunta participación en otros hechos similares en la localidad.
El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su proceso de judicialización.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...