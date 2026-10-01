Llega la campaña Vamos Pa’lante 2026 para evitar que jóvenes universitarios abandonen sus carreras

A partir de este 1 de octubre, la campaña Vamos Pa’lante, liderada por Caracol Radio y la Universidad de los Andes, nuevamente acompañará a aquellos estudiantes que ya comenzaron sus carreras universitarias y necesitan un respaldo adicional para evitar la deserción.

La iniciativa, en su novena edición, buscará apoyar a estudiantes universitarios que enfrentan dificultades económicas, con el fin de que puedan terminar sus estudios y graduarse.

Además, la misión de Vamos Pa’lante volverá a contar con el apoyo de varias instituciones y aliados para seguir impulsando el futuro de estudiantes de todo el país:

Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico ( EAFIT )

) Instituto Colombiano de Estudios Superiores de INCOLDA (ICESI)

Universidad del Norte

Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB)

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB)

Adicionalmente, en esta oportunidad, la iniciativa también brindará atención a 500 estudiantes afectados tras la emergencia provocada por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Dichos alumnos pertenecen a la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Libre de Pereira y la Uniclaretiana de Quibdó.

De este modo, nuestra meta de Vamos Pa’lante para 2026 es reunir 10.000 millones de pesos para mantener a miles de estudiantes en las aulas y apoyar a jóvenes afectados por el terremoto.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2026?

Para sumarse a la campaña solidaria de Vamos Pa’lante 2026, usted podrá donar a través de los siguientes canales:

Cajas de los almacenes Olímpica e Ísimo

e Cajeros de la Red Aval

Con la llave @vamospalante

En www.vamospalante.com.co

Desde Estados Unidos, en losandesfoundation.org

¿Cómo le fue a Vamos Pa’lante en 2025?

En Vamos Pa’lante 2025, un total de 673.156 donantes contribuyeron a recaudar $11.111.461.382.

Con estos recursos fue posible apoyar a más de 1.200 jóvenes universitarios, quienes pudieron continuar con su formación académica y avanzar hacia la meta de obtener su título profesional.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: