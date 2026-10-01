Llega la campaña Vamos Pa’lante 2026 para evitar que jóvenes universitarios abandonen sus carreras
La iniciativa busca asegurar la carrera de miles de estudiantes y, además, en esta ocasión le tenderá la mano a 500 jóvenes golpeados por el terremoto.
A partir de este 1 de octubre, la campaña Vamos Pa’lante, liderada por Caracol Radio y la Universidad de los Andes, nuevamente acompañará a aquellos estudiantes que ya comenzaron sus carreras universitarias y necesitan un respaldo adicional para evitar la deserción.
La iniciativa, en su novena edición, buscará apoyar a estudiantes universitarios que enfrentan dificultades económicas, con el fin de que puedan terminar sus estudios y graduarse.
Además, la misión de Vamos Pa’lante volverá a contar con el apoyo de varias instituciones y aliados para seguir impulsando el futuro de estudiantes de todo el país:
- Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico (EAFIT)
- Instituto Colombiano de Estudios Superiores de INCOLDA (ICESI)
- Universidad del Norte
- Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB)
- Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB)
Adicionalmente, en esta oportunidad, la iniciativa también brindará atención a 500 estudiantes afectados tras la emergencia provocada por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Dichos alumnos pertenecen a la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Libre de Pereira y la Uniclaretiana de Quibdó.
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De este modo, nuestra meta de Vamos Pa’lante para 2026 es reunir 10.000 millones de pesos para mantener a miles de estudiantes en las aulas y apoyar a jóvenes afectados por el terremoto.
¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2026?
Para sumarse a la campaña solidaria de Vamos Pa’lante 2026, usted podrá donar a través de los siguientes canales:
- Cajas de los almacenes Olímpica e Ísimo
- Cajeros de la Red Aval
- Con la llave @vamospalante
- En www.vamospalante.com.co
- Desde Estados Unidos, en losandesfoundation.org
¿Cómo le fue a Vamos Pa’lante en 2025?
En Vamos Pa’lante 2025, un total de 673.156 donantes contribuyeron a recaudar $11.111.461.382.
Con estos recursos fue posible apoyar a más de 1.200 jóvenes universitarios, quienes pudieron continuar con su formación académica y avanzar hacia la meta de obtener su título profesional.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...