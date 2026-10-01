El primer ministro galo abrió un gabinete de crisis por la creciente protesta estudiantil

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, convocó este jueves un gabinete de crisis ante la creciente protesta estudiantil en el país, que ha multiplicado el bloqueo de institutos y universidades, con incendios en algunos de ellos y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Es la respuesta del Ejecutivo a unas protestas que comenzaron hace una semana contra la carencia de docentes y para solicitar mejores condiciones en los centros, y que van en aumento, tanto en número como en intensidad.

Los bloqueos de institutos de los primeros días se han trasladado a algunas universidades de todo el país y en algunos casos han degenerado en escenas de violencia urbana.

La más grave es el incendio provocado en un instituto de Nantes, mientras que a las puertas de otros del país se quemaron contenedores.

La vandalización de mobiliario urbano se ha extendido por diferentes ciudades, así como los enfrentamientos con las fuerzas del orden, que han intervenido para disolver algunas concentraciones.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, consideró este miércoles que esos disturbios responden a actos de “violencia urbana” y prometió una intervención policial en cada caso.

Según sus cuentas, 356 institutos fueron bloqueados el miércoles, frente a los 338 del día anterior, y 625 personas fueron detenidas, mientras que 83 agentes resultaron heridos.

La movilización estudiantil, que pide mejores condiciones educativas, acabar con la supresión de puestos universitarios o el recorte de becas, comenzó la pasada semana en la región de París y se ha ido extendiendo por todo el país.

El Ejecutivo anunció la creación de una plataforma de concertación para debatir sobre esos problemas, pero los sindicatos estudiantiles llamaron a proseguir los bloqueos de centros.

El movimiento ha tomado también una derivada política en plena campaña por las presidenciales del año próximo, sobre todo después de que el candidato izquierdista Jean-Luc Mélenchon apoyara a los manifestantes, lo que le valió críticas del Ejecutivo y de otros postulantes, que lo consideraron un llamamiento a la violencia.