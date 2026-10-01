Vuelve a calentarse la polémica del Liceo Francés de Bogotá

Pasada la pausa vacacional del colegio, la historia del Liceo Francés de Bogotá que fue noticia durante el pasado mes de junio vuelve a tomar visibilidad con una carta enviada por el embajador de Francia en Colombia, Sylvain Itté, a los padres de familia del colegio. En la misma invita a los padres para que participen activamente en la Asamblea General que se llevará a cabo el próximo sábado 3 de octubre, en la cual se elegirá al nuevo consejo de administración, y además señala sin ambages:

“He impulsado una reforma a los estatutos del establecimiento, en plena coordinación con la Agencia para la Enseñanza francesa en el Extranjero. Iniciativa del Estado francés, coherente con sus valores democráticos y transparencia”.

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El embajador se refiere a la reforma que fue objeto de la polémica hace tres meses y sobre la cual el consejo de administración saliente niega de manera insistente que hubiese algún tipo de discrepancia con la embajada, a pesar de que, a una semana de perder la convención que une al Liceo con Francia, los líderes del consejo de administración seguían renuentes a aceptar la condiciones exigidas por Francia para mantener el vínculo entre el colegio y la república francesa.

La carta del Embajador surge en la misma semana en que los padres de familia recibieron un documento de 40 páginas emitido por el Consejo de Administración saliente en el que reiteran que la “relación con Francia no ha estado en discusión por parte del consejo” y donde además indican que esa instancia fue la que promovió la reforma de los estatutos. Una total contradicción con lo que señala el embajador y la información conseguida por Caracol Radio a través de fuentes vinculadas al proceso.

En el mismo “informe de gestión” del Consejo de Administración, que no presenta pruebas, ni contratos, ni imágenes de los documentos e información allí citados, incluyen un documento de la firma de abogados Riveros Bazzani que da cuenta de una denuncia presentada por dicho consejo contra el exrector del establecimiento y otros funcionarios del liceo por los presuntos delitos de corrupción privada, administración desleal y ocultamiento de información. Denuncia radicada ante la Fiscalía seis días después de que Caracol Radio empezara a revelar la situación que se estaba viviendo al interior del Liceo y que dejaba mal parados a los integrantes del Consejo de Administración.

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Entre otros, mencionan el caso de la compra de un predio en el barrio La Cabrera de Bogotá, a menos de una cuadra del Liceo, cuestionando el valor que se pagó, pero desconociendo que para comprar inmuebles al ICBF, como fue el caso, el proceso se hace a través de la Central de Inversiones (CISA) en cuyos términos se establece que la oferta debe ser igual o superior al precio de venta publicado por CISA y el ICBF. Es decir, que por más que existiera un avalúo inferior a lo que se pagó, era imposible ofertar menos de lo que se pedía por parte del Estado.

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La carta de Riveros Bazzani es clara: los hechos están en etapa de indagación, es decir no existe aún una acusación formal contra ninguno de los señalados por los supuestos hechos de corrupción.

En cuanto al caso del exrector Maxime Prieto, el documento redactado por el Consejo de Administración saliente insiste en que este fue suspendido por el gobierno francés, hecho que no se ajusta a la realidad. El señor Prieto fue objeto de una medida de protección y hoy ya está de nuevo trabajando como rector en un Liceo al norte de Francia.

En el mismo sentido, se ha conocido que una gran cantidad de mentiras ha circulado con el fin de perjudicar a personas que se han opuesto a la forma de actuar del saliente consejo de administración.

En algunos casos, quienes divulgan las mentiras han debido rectificar, como fue el caso de una acusación hecha a través del chat de padres por una defensora y amiga de los miembros del Consejo contra la representante de los antiguos alumnos en dicho órgano. El señalamiento tuvo que ser reversado por quien estaba difundiendo la falacia que cuestionaba su integridad y la del ex rector Prieto.

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Este sábado en la Asamblea General de Padres los miembros del Consejo de Administración tendrán que dar la cara y responder a las preguntas de los padres. Aunque se anticipa que muchas de las preguntas serán respondidas con la defensa que hasta el momento les ha mantenido a flote: que la información en su poder está amparada por la reserva y no puede ser divulgada comenzando por los contratos y los informes completos firmados con las empresas que hicieron las auditorías que para algunos miembros de la comunidad educativa tenían como objetivo preparar todo para una eventual venta del colegio a un fondo de inversión.