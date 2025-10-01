Arrancó Vamos Pa’lante 2025, campaña para que más jóvenes continúen sus estudios y reciban su diploma

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Arrancó Pa’lante Colombia 2025, la campaña para apoyar el talento joven con Vamos Pa’lante

W Radio y la Universidad de los Andes anunciaron el lanzamiento de la campaña Pa’lante Colombia este 1 de octubre.

En la octava edición de la campaña, se busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.

Esto, con el objetivo de acabar con la deserción académica que hay en Colombia. Según Raquel Bernal, rectora de la Universidad Los Andes, 1 de cada 3 estudiantes inician su carrera universitarias, pero no se gradúan.

“Es una tasa de deserción muy alta”, dijo agregando que muchos de estos jóvenes se salen de estudiar por “cosas pequeñas” como el daño de un computador.

Siendo así, se lanzó por octava vez consecutiva esta campaña con la que se espera que miles de jóvenes lleguen a esa ceremonia de grado y reciban el diploma, que más que un papel, ayuda a la movilidad social de Colombia

Es de destacar que Vamos Pa’Lante 2025 es posible gracias a varios aliados :

Universidad autónoma

Universidad Tecnológica de Bolívar

Icesi

Eafit

Universidad de los Andes

Tiendas Olímpica

Ísimo

Grupo Aval

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.