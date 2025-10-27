El código iframe se ha copiado en el portapapeles

EAFIT se suma a Vamos Pa’Lante con $200 millones para los estudiantes: “nos unimos para ayudar”

W Radio y la Universidad de los Andes anunciaron el lanzamiento de la campaña Vamos Pa’Lante, que busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.

Claudia Restrepo, rectora de la Universidad EAFIT, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el aporte económico de la comunidad universitaria a la campaña Vamos Pa’ Lante.

“Tenemos un reto y es ofrecer acceso a la educación a los jóvenes talentosos del país. Según las cifras, de diez graduados solo cuatro entran la educación superior, y de esos cuatro, solo uno logra terminar sus estudios a tiempo. Esta campaña nos ha permitido acompañara unos 650 estudiantes de la universidad que han necesitado apoyo a través de becas”, contó.

Por esto, Restrepo expuso en La W la cifra económica con la que la Universidad EAFIT se sumó a la campaña.

“Hemos recogido recursos por parte de la misma comunidad, estudiante por estudiante, donaciones de grupos estudiantiles, de egresados, gracias a todo eso podemos anunciar 200 millones de pesos para Vamos Pa’ Lante directo de la comunidad universitaria”, aseguró.

Escuche la entrevista en La W:

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.