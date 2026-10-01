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01 oct 2026 Actualizado 13:25

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Murió Peppino Mazzullo a los 100 años, recordado por la voz que dio vida a Topo Gigio

Su trayectoria estuvo marcada por el teatro, la radio y la televisión.

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El actor y doblador italiano, Peppino Mazzullo, reconocido por darle vida a la voz de Topo Gigio, murió el pasado 30 de septiembre a sus 100 años.

El reconocido artista murió en su casa de Santo Stefano di Briga, en las afueras de Mesina, mismo lugar en el que nació.

En desarrollo...

Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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