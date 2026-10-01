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01 oct 2026 Actualizado 12:06

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Nos movilizaremos así a De la Espriella no le guste: congresistas debaten nuevas reglas de protesta

Nos movilizaremos así a De la Espriella no le guste: congresistas debaten nuevas reglas de protesta

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Los congresistas Kevin Gómez y Miguel Ángel Pinto debatieron en 6AM W acerca de la propuesta del Gobierno de reglamentar la protesta social en Colombia.

Escuche el debate completo aquí:

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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