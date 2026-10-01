Nos movilizaremos así a De la Espriella no le guste: congresistas debaten nuevas reglas de protesta
Nos movilizaremos así a De la Espriella no le guste: congresistas debaten nuevas reglas de protesta
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Los congresistas Kevin Gómez y Miguel Ángel Pinto debatieron en 6AM W acerca de la propuesta del Gobierno de reglamentar la protesta social en Colombia.
Escuche el debate completo aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...