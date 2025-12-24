¡Cifra histórica! Vamos Pa’Lante recaudó $11.111.461.382 para la educación de jóvenes

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Por octavo año consecutivo, la alianza entre W Radio y la Universidad de los Andes concluyó un nuevo capítulo de la campaña Vamos Pa’lante para otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y se encuentren en riesgo de desertar al no poder acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.

En 2025, Vamos Pa’lante logró recaudar un total de $11.111.461.382. Con esta cifra, más de 1.200 jóvenes se verán beneficiados, tras las donaciones de 673.156 personas.

Agradecemos el apoyo, compromiso y generosidad de los donantes que se vincularon a esta iniciativa filantrópica y que nos permitieron superar la meta propuesta. Entre todos, logramos contribuir a la transformación social del país a partir de la creación y fortalecimiento de un ecosistema educativo de inclusión, equidad y diversidad.

En esta oportunidad, esta iniciativa de Vamos Pa’Lante 2025 fue posible gracias a varios aliados :

Universidad autónoma

Universidad Tecnológica de Bolívar

Icesi

Eafit

Universidad de los Andes

Tiendas Olímpica

Ísimo

Grupo Aval

Por este y otros motivos, resulta fundamental fomentar el espíritu filantrópico y despertar la solidaridad de los colombianos para seguir apostándole a una educación más justa, más equitativa y de mayores oportunidades para todos.

¡Vamos Pa’lante! Recarguemos la educación.

Vamos Pa’lante 2024

Es preciso recordar que, en 2024, la iniciativa Vamos Pa’lante logró recaudar $10.044.433.094 de pesos al contar con el apoyo de un millón de donantes.

Además, se otorgaron más de 1.000 apoyos entre matrícula y/o sostenimiento a estudiantes de diversas universidades del país.