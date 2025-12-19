Imagen de referencia de estudiantes y logo del Grupo Aval. Fotos: Getty Images / X @grupoaval

Grupo Aval apoya a Vamos Pa’Lante con una donación de 450 millones de pesos

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hacer un balance del año para su grupo empresarial, pero también para anunciar su apoyo a Vamos Pa’Lante, una campaña que apoya a jóvenes estudiantes colombianos para que continúen con sus carreras universitarias en diferentes instituciones de educación superior del país.

“Es un año mucho mejor que el anterior, aún no a los niveles que deberíamos estar, pero hemos crecido, hemos logrado los presupuestos y lo que estamos es en modo 2026”, dijo.

Y es que el Grupo Aval, además de poner toda su red de cajeros y virtual a disposición de Vamos Pa’Lante, también se unió con una importante donación de 450 millones de pesos, reconociendo la importancia de brindarle la oportunidad a los jóvenes colombianos para que continúen sus estudios.

“Casi 1 de cada tres jóvenes abandonan sus estudios, muchos renuncian a su sueño. Es para nosotros un placer estar asociados a otro programa”, indicó.

¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.

Supertiendas Ísimo a nivel nacional

Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.