Estos son los 12 candidatos avalados para disputar la rectoría de la UPTC

El 14 de octubre se publicará el listado definitivo de candidatos admitidosFoto: UPTC( Thot )

Tunja

La Secretaría General de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, publicó el listado de los candidatos a la rectoría que cumplieron con los requisitos.

De 21 hojas de vida que llegaron solo 12 pasaron los filtros y la evaluación. Entre los descabezados aparece Ramsés Jonás Vargas Lamadrid, exrector de la Universidad Autónoma del Caribe quien tiene varios procesos pendientes en la fiscalía entre ellos el presunto desfalco de 16 mil millones de pesos de la institución.

Estos son los candidatos admitidos:

Luis Ángel Lara González: Ingeniero industrial, especialista en Gestión de Proyectos, magíster en Metalurgia y Ciencia de los Materiales y doctor en Ingeniería y Ciencia de los Materiales. Fue vicerrector Administrativo de la UPTC y renunció hace algunos meses.

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Segundo Abrahán Sanabria Gómez: Economista de la UPTC, con Maestría de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y candidato a Doctor en esta misma área, en la misma Universidad. Se desempeñó como director de la Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas y docente de la Facultad de Estudios a Distancia, FESAD, trabajó en el Centro de Estudios Económicos CENES, como investigador y consultor del Centro. Ha sido catedrático de la ESAP, Universidad Santo Tomás y Juan de Castellanos y consultor de Ecopetrol, Petroquímicas, Corpoboyacá y Corporinoquia. Miembro del Comité Editorial de la Revista Ciencia y Tecnología de la Policía Nacional, árbitro de la Revista Criminalidad de la Sijín y autor del libro “Ensayos de economía aplicada”.

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Jorge Iván Londoño Vélez: Médico veterinario de la Universidad de La Salle, especialista en Clínica y Cirugía de la UNAM de México, especialista en Medicina Interna de Caninos y Felinos y magíster en Bioética de la Universidad El Bosque.

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Luis Bernardo Díaz Gamboa: Posdoctor en Derecho de la Universidad Politécnica de Valencia. Doctor en Derecho, sobresaliente cum laude de la Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática de Madrid. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Decano e investigador de la Facultad de Derecho, UPTC. Director del grupo de investigación Justicia Social Primo Levi. Exasesor de la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Rodrigo Cortés Borrero: Nacido en Bogotá en 1991, abogado con Honores Cum Laude de la Universidad Santo Tomás, Seccional Villavicencio, Especialista en Derecho Administrativo, Magíster en Derecho Contractual Público y Privado, Magíster en Gobierno y Relaciones Internacionales, Candidato a Doctor en Derecho Privado de la Universidad de Salamanca España, como Becario de la Fundación Carolina.

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Luis Gabriel Márquez Díaz: Ingeniero de Transporte y Vías, especialista en Gobierno Municipal y Transporte Urbano, magíster en Ingeniería con énfasis en Transporte y doctor en Ingeniería Civil. Fue secretario de Tránsito de Tunja, director del programa de Tecnología en Obras Civiles y directivo de la Red Académica de Movilidad, y es docente de planta de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

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John William Rosso Murillo: Profesor titular de finanzas y director del Departamento de Estudios Contables y Financieros de la Universidad Icesi. Doctor en Administración de la Universidad de Los Andes. Ha sido directivo y profesor visitante en la Escuela de Negocios y Administración Pública Jack H. Brown de California State University, San Bernardino -CSUSB (EEUU). En Colombia ha impartido clases en la Universidad de Los Andes, Universidad EAFIT y Universidad de La Sabana.

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Édgar Fernando Cervantes Díaz: Abogado tunjano, egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, con formación de posgrado en Derecho Tributario, Derecho Procesal Constitucional y Contencioso Administrativo, y Derecho Comercial.

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Segundo Agustín Martínez Ovalle: Físico, director del Departamento de Física de la UPTC y doctor con formación relacionada con Bioingeniería y Física Médica.

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Iván Mauricio Rojas Ruiz: subdirector del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial

Sonia Consuelo Benítez Camargo: Médica de la Universidad Militar Nueva Granada y PhD en Administración por ESEADE, Buenos Aires (Argentina). Con formación complementaria como Magíster en Dirección y Administración de Empresas y Especialista en Salud Ocupacional y Protección de Riesgos Laborales por la UPTC, además Especialización en Gerencia Hospitalaria de la ESAP y un Máster en VIH de la Universidad Rey Juan Carlos. Experiencia docente de 18 años y profesional de más de 10 años gestionando y coordinando programas especiales en salud. Actualmente docente asociada de la UPTC en el área de administración de servicios de salud- Facultad de Estudios a Distancia. Experiencia administrativa como directora del Centro de Gestión de Investigación y Extensión CIDEA de la FESAD, coordinadora académica en el área de administración de la dirección de posgrados de la FESAD. Decana Encargada de la FESAD. Integrante del grupo de investigación de Farmacia y Medio Ambiente (FARQUIMA), con proyectos sobre servicios farmacéuticos, políticas públicas y pedagogía.

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Luis Alejandro Fonseca Páez: profesor con experiencia directiva como decano de la seccional de Sogamoso.

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Quedaron por fuera de la convocatoria:

Alejandro Acevedo Amorocho, Susan Carolina Peñuela, Jean Paul Pico Hernández, Ramsés Vargas Lamadrid, William Gómez Valencia, Alexander Leoned Acevedo Alhucema, Jorge Alberto Celis Correa, William Guillermo Naranjo Acosta, Fabio Iván Reyes Navas.

Los aspirantes podrán presentar reclamaciones entre el primero y el seis de octubre.

El 14 de octubre se publicará el listado definitivo de candidatos admitidos. Los días 4 y 5 de noviembre se harán las consultas a los graduados, docentes, administrativos y estudiantes.

El nuevo rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la más importante de Boyacá se conocerá el 19 de noviembre.

A propósito, el presidente Abelardo de la Espriella nombró a Julián Ricardo Gómez Ávila como su delegado en el Consejo Superior de la Universidad, instancia que definirá el nombre del nuevo rector para el periodo 2027 – 2030.