Esta es la cordillera a 4.400 metros bajo el Caribe colombiano

La fundación Alejandro Ángel Escobar opera en Colombia hace más de 70 años con el propósito de apoyar la investigación científica y humanística en el país. Para su edición de este año, los ganadores fueron reconocidos en una ceremonia en el Museo Nacional en Bogotá este 30 de septiembre.

Los premios se reparten en tres categorías: Jaime Eduardo Castellanos y su equipo de investigación se llevaron el reconocimiento en Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por su trabajo investigativo sobre la transmisión de arbovirus en Colombia.

El historiador Santiago Muñoz Arbeláez recibió el premio en la categoría de Ciencias Sociales y Humanas por su obra “the New Kingdom of Granada”, que investiga el proceso que culminó en la consolidación del Nuevo Reino de Granada.

Finalmente, David Carvajal recibió el reconocimiento en Medio Ambiente y Sociedad, en nombre de su equipo de 15 investigadores, por el estudio de la Cordillera Submarina Beata: la cordillera que se encuentra completamente sumergida a 4.400 metros bajo el mar caribe colombiano a 300 km de la Guajira.

La cordillera es la única reserva natural marina en Colombia y cómo menciona David Carvajal, director de la investigación, el reconocimiento de su estudio representa un avance importante en las ciencias marinas del país pues, “no se puede proteger lo que se desconoce”.

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¿Cómo es la cordillera Beata?

Se trata de una cordillera completamente sumergida bajo el caribe colombiano. Su pico más alto está alrededor de los 1.500 metros de profundidad y el más profundo, alrededor de los 4.400 metros. La cordillera nace frente a República Dominicana y desemboca en territorio colombiano, a unos 300 km de distancia del puerto de Cartagena, a dos o tres días de navegación en el caribe colombiano, en el departamento de la Guajira.

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Su investigación comenzó en junio de 2022 junto a un equipo de investigadores que durante 55 días recorrieron casi 4.200 millas a bordo de un crucero de investigación. Para esta, utilizaron diferentes tecnologías. Un robot Roe de operación remota, traído especialmente de Estados Unidos para la investigación, permitió tomar fotos y videos a una profundidad de entre 1.600 y 3.000 metros de profundidad. Además, técnicas de ADN ambiental y técnicas hidro acústicas permitieron recolectar muestras del ADN existente en el agua y poder estudiar rastros de la biodiversidad asociada a fondos subtropicales.

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En Colombia, ya se tenía conocimiento sobre la existencia de la cordillera Beata y desde la DIMAR, la Dirección General Marítima colombiana, se había realizado una batimetría detallada, que permitió identificar sus rasgos morfológicos. Sin embargo, la cordillera no había sido mapeada ni investigada a profundidad.

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¿Qué hallazgos tuvo la investigación?

Con la investigación a cargo del biólogo marino David Carvajal, se pudo mapear la cordillera donde se descubrieron alrededor de 200 especies. Algunas de estas, catalogadas cómo morfoespecies, pues muchas de ellas todavía no han sido identificadas.

David Carvajal compartió con Caracol Radio que “algo que pasa en todas partes del mundo es que la biodiversidad es tan desconocida en esos ambientes profundos que apenas se están describiendo muchas especies. ” Las morfoespecies identificadas se encuentran en fase de hipótesis, pues son nuevas para la ciencia y serían únicas de ese ambiente en particular.

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Adicionalmente, se encontraron cerca de 47 especies amenazadas y vulnerables cómo tortugas, algunos tipos de tiburón aletiblanco y de tiburón sedoso. También ecosistemas marinos donde se encuentran esponjas de mar, corales, estrellas de mar y moluscos, “que son especialmente vulnerables porque su crecimiento es muy lento y tienen tasas muy bajas de fecundidad.”

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¿Qué tan común es la cordillera Beata?

Según David Carvajal, existen muchas cordilleras sumergidas en el mundo, pero lo importante es precisamente eso, “que cada una puede ser única porque están aisladas geográficamente entre sí.”

Gracias a esa distancia geográfica se dan procesos de especiación, es decir, el proceso evolutivo en el cual una especie da origen a nuevas especies. Además, son ecosistemas que brindan alimento a otras especies que se encuentran en los océanos, cómo los tiburones y otros mamíferos marinos. Así las cosas, “este tipo de cordilleras funcionan cómo refugios en términos de diversidad en todo el mundo”.

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David Carvajal añadió que, teniendo en cuenta que el planeta está conformado en un 70% de agua,





“estos ambientes profundos, que están por debajo de los mil metros de profundidad, representan territorios poco estudiados y poco protegidos. ”





En suma, la investigación permitió conocer en detalle la cordillera Beata, lo cual es importante, pues cómo menciona Carvajal, “no se puede proteger lo que se desconoce.” Su investigación permitió una representación que justifica su protección especial.





La cordillera es un área protegida en el país

Colombia hace parte del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica de las Naciones Unidas, que estableció cómo meta para sus países firmantes, que para el 2030 todos pudieran tener el 30% de su superficie marina en alguna figura de conservación.

Poder estudiar la cordillera Beata era indispensable para poder contribuir a alcanzar la meta del 30 x 30.

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Por esto, durante el 2022, la investigación fue financiada y apoyada por el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Comercio en asociación con el INVEMAR, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, que a su vez juntó esfuerzos con diferentes Universidades y centros de investigación en el país, fueron los responsables de apoyar la investigación de la cordillera Beata en un tiempo récord de seis meses.

Finalmente, el informe que reunió los hallazgos de esta, permitió que la cordillera Beata fuera reconocida cómo la única reserva natural marina de Colombia.





La cordillera Beata “es muy importante, es un sistema único en el Caribe y alberga unos fenómenos excepcionales de biodiversidad”,

explicó David Carvajal y añadió que se trata de una de las categorías más restrictivas de todo el sistema de áreas protegidas a nivel nacional y mundial. La restricción no permite hacer ningún tipo de uso del área además de la investigación y se convierte así en un laboratorio vivo para Colombia.

El tránsito de buques, los posibles derrames de hidrocarburos y las comunicaciones mediante tendido de cables submarinos son algunas de las amenazas que pueden llegar a tener un impacto importante sobre la cordillera que hay que prevenir.





¿Qué significa el reconocimiento del premio Ángel Escobar?

Desde el 2022, año en que la cordillera Beata recibió el título de reserva natural marina, se ha venido desarrollando un plan de manejo que funciona cómo hoja de ruta para seguir protegiendo el área y delimitar las acciones que deben guiar la tarea a futuro. Este plan sirvió a su vez cómo guía fundamental para que República Dominicana también pudiera llegar a declarar su área contigua cómo área de reserva.

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Se planea adicionalmente una nueva expedición en 2027 para continuar con el monitoreo de la cordillera y continuar investigando los procesos biológicos que ahí suceden.

Así las cosas, David Carvajal compartió que el premio Ángel Escobar representa “un reconocimiento muy importante a las ciencias marinas del país porque muchas veces invisibilizamos lo que tenemos en el territorio colombiano. Casi el 50% de nuestro territorio es marino, son aguas profundas tanto en el Caribe cómo en el Pacífico”.

En este caso, el premio reconoce la investigación realizada con un equipo 100% colombiano y queda establecido que “en el país se pueden conservar esos territorios que son totalmente desconocidos para la ciencia tanto a nivel nacional cómo mundial. ”

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Finalmente, Carvajal agradeció a quienes confiaron en la ciencia hecha en Colombia y concluyó que el premio obtenido es una oportunidad para que todo el país recuerde que hay una parte de Colombia que se conoce desde la tierra, otra que se conoce desde las costas, pero también existe una Colombia profunda que apenas se está empezando a descubrir:

“Que este premio nos recuerde que aquello que todavía no vemos también merece ser conocido, valorado y protegido.”