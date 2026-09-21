Hallan bacterias en árboles de Medellín con potencial para ayudar a descontaminar el aire

Medellín, Antioquia

Una investigación científica impulsada por la Universidad de Antioquia, Colegio Mayor en ayuda de Minciencia, identificó por primera vez comunidades de bacterias que habitan en las hojas de algunas especies de árboles urbanos de Medellín y que podrían contribuir a la degradación de contaminantes presentes en la atmósfera.

Los investigadores, que han venido desarrollando la investigación desde el 2023 y 2025, analizaron las hojas de árboles de mango, almendro y Thunbergia grandiflora ubicados en diferentes puntos de Medellín. La propuesta se desarrolló con el el propósito de conocer qué microorganismos viven en su superficie y cuál podría ser su función frente a los contaminantes atmosféricos.

Uno de los resultados que más llamó la atención de los científicos fue el comportamiento del árbol de mango. Esta especie mostró una importante capacidad para albergar bacterias con potencial para degradar determinados compuestos contaminantes.

De acuerdo con el equipo científico, estos microorganismos viven sobre la superficie de las hojas y podrían complementar el papel que cumple la vegetación urbana en la captura de material particulado. Sin embargo, los investigadores advierten que todavía se requieren nuevas pruebas para confirmar la efectividad de estas bacterias y establecer sus posibles efectos y seguridad ecológica.

La importante investigación abre una nueva línea de estudio sobre el papel de los microorganismos asociados a los árboles urbanos. No sólo destaca el talento de ciencia que se está creando de de las universidades de nuestro territorio, sino que también crea campos de estudio para futuros proyectos de estudio.

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