Sector salud del Caribe Colombiano aportó $3.100 millones para afectados por el terremoto

Liderada por mutualser EPS, Colectivo TRASO y la Cámara de Comercio de Cartagena, la iniciativa “Un Hospital Nos Necesita” convocó durante el último mes a organizaciones, empresas y profesionales independientes del sector salud del Caribe colombiano para sumar recursos destinados a la reconstrucción de un hospital afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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Ante más de 400 asistentes reunidos en el Teatro Adolfo Mejía de Cartagena, se oficializó la entrega de $3.100 millones de pesos. El encuentro contó además con una presentación especial del grupo Sabrosura, espectáculo que exalta la cultura y los sonidos del Caribe a través de la música y la danza.

Durante el encuentro, Galo Viana Muñoz, gerente general de mutualser, destacó el compromiso mostrado por el sector: “La transferencia de donde más hay a donde menos hay, es el principio básico de la solidaridad, ayudar al otro. El Caribe colombiano no se podía quedar atrás en esta reconstrucción y haber encontrado muchas empresas que dijeron sí, vamos adelante, eso fue una maravillosa sorpresa”.

La convocatoria logró vincular a más de 100 empresas del sector salud, entre las que se destacan: Clínicas, Hospitales, Centros de Salud, Laboratorios Clínicos, dispensadores de medicamentos, profesionales independientes y demás proveedores de bienes y servicios.

Por su parte, la directora de Colectivo TRASO Alejandra Espinosa Harris resaltó: “La velada solidaria fue el reflejo de lo que sucede cuando el liderazgo de impacto colectivo se pone en marcha. Con la iniciativa Un Hospital nos Necesita, articulamos esfuerzos con mutualser y la Cámara de Comercio para responder con contundencia a la emergencia”.

Tras la entrega de los fondos, se dará inicio a una nueva fase de trabajo mancomunado con el Ministerio de Salud y Protección Social, donde se definirán las necesidades prioritarias y la ruta de ejecución de este presupuesto. La campaña “Un Hospital Nos Necesita” continúa abierta para que nuevas empresas e instituciones sigan sumando sus aportes.