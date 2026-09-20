Qué departamento tiene más kilómetros de costa en Colombia: ¿La Guajira o el Chocó? Comparamos

Colombia es un país que cuenta con un territorio privilegiado al contar con dos salidas marítimas importantes para el comercio y para el desarrollo de actividades económicas: los océanos Pacífico y Atlántico (el segundo a través del mar Caribe).

Esto convierte a Colombia en el único país de Sudamérica que presenta conexión con dos océanos. Según Procolombia, esto representa el 45 % de las aguas colombianas, abarcando un área de 988.000 kilómetros cuadrados y una línea costera de 2.900 kilómetros.

Es por esto que, al contar con salidas a cuerpos de agua, se origine la pregunta de cuál es el territorio o departamento con mayor acceso al océano Pacífico o el Atlántico a través del mar Caribe.

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¿Cuál es el departamento con mayor extensión en costa en Colombia?

El departamento con mayor cobertura costera es el departamento del Chocó, al contar con un amplio acceso con el océano Pacífico en comparación con La Guajira y su extensión con el océano Atlántico por medio del mar Caribe.

El departamento de La Guajira tiene una extensión costera de 697 kilómetros que inicia desde el límite con el departamento de Magdalena con la región de Palomino y llega hasta Punta Castilletes, que limita con Venezuela.

Por otro lado, el Chocó cuenta con aproximadamente 1.300 kilómetros de línea costera en el litoral pacífico, teniendo este departamento cinco municipios que tienen acceso con el océano siendo estos:

Litoral de San Juan.

Nuquí.

Bajo Baudó.

Jurado.

Bahía Solano.

Esto convierte a esta región del país en una de las más biodiversas con mayor atractivo en el Pacífico colombiano al contar con playas y con un atractivo natural que impulsa el desarrollo turístico.

Así, el Chocó es el único departamento dentro del país que cuenta con aperturas hacia el océano Pacífico y al mar Caribe.

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