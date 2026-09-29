Identifican 48 especies de flora y 20 de fauna en la zona del embalse Teatinos en Boyacá

Tunja

En el marco del programa institucional Tunja biodiversa, Veolia Aguas de Tunja, consolidó la caracterización biológica inicial en la zona de influencia del embalse Teatinos, en el Páramo de Rabanal, confirmando la presencia de 88 especies que dan cuenta de la efectividad de sus medidas de protección y manejo del territorio. El estudio, desarrollado a partir de visitas, técnicas y monitoreo realizados entre octubre de 2024 y agosto de 2025, identificó 48 especies de plantas, 20 de aves, 12 de insectos, 3 de mamíferos, 3 de hongos, 1 de anfibios y 1 de reptiles consolidando una línea base sobre la riqueza biológica de este ecosistema de alta montaña.

El principal hallazgo de la investigación radica en el registro de especies que operan como indicadores directos de la salud del ecosistema. Entre las aves, destacó la presencia del tororoi rufo, (Grallaria rufula), especie esquiva de sotobosque que actúa como indicador de integridad de área de alta montaña. Asimismo, la presencia del lagarto Anolis richteri, endémica de regiones andinas de Colombia y de la rana sabanera, (Dendropsophus molitor) sugiere condiciones ambientales favorables, dado que la alta sensibilidad fisiológica de anfibios y reptiles ante perturbaciones ambientales los convierte en bioindicadores de la calidad de los cuerpos de agua y del microclima local.

La calidad ambiental del Embalse quedó respaldada por la presencia de flora sensible y condiciones microclimáticas. Se documentaron, bromelias epífitas como Tillandsia turneri y Tailandsia compacta, plantas que captan agua y nutrientes directamente del aire y constituyen indicadores de la humedad, relativa y disponibilidad de agua. A este grupo se suman orquídeas de los géneros Stelis, Cyrtochilum y Fernandezia, cuya presencia indica hábitats con baja perturbación y condiciones, micro climáticas estables, así como el romero de páramo (Aragoa Cupressina), especie arbustiva endémica catalogada como en peligro según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, cuya sensibilidad a la fragmentación del hábitat y cambios en las condiciones de humedad, la posiciona como un indicador del estado de conservación de la vegetación nativa de páramo.

La funcionalidad de las redes tróficas se evidenció con el avistamiento de fauna de alto valor de conservación. El registro de especies de mamíferos que se encuentran en alguna categoría de amenaza como el tigrillo lanudo (Leopardus tigrinus), clasificado como vulnerable que cumple funciones como controlador biológico de poblaciones de roedores y pequeños mamíferos y de la paca de montaña (Caniculus taczanowskii), en categoría Casi Amenazada, indica la disponibilidad de presas y la preservación de cobertura vegetales que proporcionan refugio y alimento.

Este trabajo técnico fue elaborado por los biólogos Leonardo Alcantar y José Luis Cómbita, con el acompañamiento de la coordinación ambiental de Veolia Aguas de Tunja. Para asegurar la sostenibilidad de estos hallazgos, la compañía integra herramientas de ciencia ciudadana como iNaturalist Colombia y Merlin Bird ID, promoviendo la apropiación social del conocimiento y reafirmando su compromiso con la transformación ecológica y la salvo guardada de las reservas hídricas que abastecen a la ciudad de Tunja.