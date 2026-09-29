OFAC actualiza licencias para operar con petróleo venezolano y negociar nuevas inversiones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, publicó las nuevas versiones de las licencias generales 46E, 48D y 49B, que sustituyen autorizaciones anteriores y establecen diferentes condiciones para las empresas interesadas en realizar negocios de petróleo y productos petroquímicos venezolanos.

Empresas de EE.UU. podrán mantener operaciones con petróleo venezolano

La Licencia General 46E permite continuar actividades como la compra, venta, almacenamiento, transporte, exportación y refinación de petróleo de origen venezolano. También contempla determinadas operaciones con productos petroquímicos y los servicios logísticos necesarios para movilizar esos cargamentos, como fletamento de buques, seguros y servicios portuarios.

La autorización puede incluir operaciones con el Gobierno venezolano, Petróleos de Venezuela (PDVSA) y compañías en las que la estatal tenga una participación de al menos el 50%.

El permiso está dirigido a las denominadas “entidades estadounidenses establecidas”, es decir, compañías constituidas bajo las leyes de Estados Unidos o sus jurisdicciones antes del 29 de enero de 2025.

No obstante, la licencia mantiene restricciones sobre determinadas operaciones que involucren a personas o entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba, así como algunos vínculos empresariales con China. También quedan excluidas embarcaciones bloqueadas y ciertos métodos de pago.

Autorizan tecnología y servicios para producir petróleo y gas

La segunda modificación corresponde a la Licencia General 48D, que autoriza el suministro desde Estados Unidos de bienes, tecnología, software y servicios para actividades de exploración, desarrollo y producción de petróleo, gas y productos petroquímicos en Venezuela.

El permiso también incluye determinadas operaciones relacionadas con la generación, transmisión, almacenamiento y distribución de electricidad.

Empresas podrán negociar nuevos proyectos de inversión

Además, la Licencia General 49B permite negociar y celebrar contratos condicionados para nuevas inversiones en los sectores de petróleo, gas, petroquímica y electricidad.

Esto abre la posibilidad de discutir tanto la ampliación de operaciones existentes como nuevos proyectos. Sin embargo, esos contratos no podrán ejecutarse automáticamente, pues las empresas necesitarán una autorización posterior de la OFAC antes de concretar las inversiones.

EE.UU. mantendrá las sanciones

La actualización establece la comercialización y refinación de petróleo venezolano, el suministro de bienes y servicios para el sector energético y la negociación de futuras inversiones. No obstante, Washington no eliminó el régimen de sanciones sobre Venezuela, sino que mantuvo y actualizó mecanismos específicos que permiten determinadas operaciones estadounidenses bajo condiciones establecidas por el Departamento del Tesoro.