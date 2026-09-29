La lista que De la Espriella, como candidato, envió a Christopher Landau

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La lista que De la Espriella, como candidato, envió al ‘Quitavisas’ de EEUU: dos ya no tienen visa

El entonces candidato Abelardo de la Espriella le envió una carta con varios nombres a Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, quien se autodenomina como ‘El Quitavisas’.

Vea aquí: De La Espriella advierte sobre sanciones como lista OFAC tras revocatoria de visa a Torres y Peralta

Este listado de nombres toma más relevancia luego de que el Departamento de Estado cancelara la visa a Martha Peralta y Euclides Torres.

La senadora Peralta es investigada en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD), mientras que Euclides Torres fue uno de los empresarios que financió campaña ‘Petro Presidente’.

Esta es la lista completa:

Carlos Caicedo

Patricia Caicedo

Felipe Hernández

Musa Besaile

Rafael Martínez

Antonio Correa

Fernando Niño

Iván Vargas

Andrea Vargas

Eduardo Pulgar

Euclides Torres

Agmeth Escaf

Juan Carlos Muñiz

Pedro Flórez

Clan de los hermanos Calle

Mario Fernández, primo de Verónica Alcocer

Carime Cotes

Rafael Macea

Luis Ramiro Ricardo

Carlos Felipe Quintero

Martha Peralta

Jhoana Osorio

Luis Fernando Lobo

¿Qué dijo el presidente Abelardo de la Espriella?

Tras la medida del gobierno de Estados Unidos de quitarle las visas a la senadora Peralta y al empresario Torres, el presidente Abelardo de la Espriella celebró la decisión.

Puede ver: Martha Peralta anunció acciones tras cancelación de su visa de EEUU y denunció presunta persecución

“Los inescrupulosos que defraudan al pueblo no pueden seguir disfrutando de sus pillajes, moviéndose libremente por el continente ni paseando con sus familias, mientras las sociedades a las que han desfalcado ven a sus niños sufrir desnutrición y falta de agua, y vivir en la miseria”, afirmó.

¿Qué dijo Martha Peralta ante la revocatoria de su visa?

“Me enteré por los medios de comunicación de que me habrían retirado la visa de EEUU. Hasta ahora no he recibido una comunicación oficial ni conozco los motivos de esa decisión”, señaló.

Ante esto, solicitó a la Cancillería que obtenga claridad sobre la medida de Estados Unidos. “Seguiré ejerciendo mi labor con tranquilidad, de frente al país y con respeto por las instituciones”

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