Martha Peralta denunció amenazas en su contra: “Es resultado de señalamientos irresponsables”

A través de sus redes sociales, la senadora Marta Peralta, del Partido de MAIS, cercana al Pacto Histórico, denunció en la tarde de este martes, 29 de septiembre, que fue víctima de llamadas amenazantes en las que personas no identificadas hablaron de posibles daños a su integridad y a la de su familia.

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Según expresó la congresista de oposición, en una de las llamadas, la persona hizo referencia a sus hijos y a que no podrían “volver a ver a Mickey Mouse”. Agregó: “Los podrá ver desde la cárcel o desde el cementerio”.

La también lideresa indígena informó que los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección. Así mismo, solicitó que se adelanten las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables.

Esta denuncia se produce apenas horas después de que se confirmara que el Departamento de Estado de Estados Unidos le retiró la visa a la congresista y a sus familiares. Esta medida también aplicó para el empresario Euclides Torres, quien financió la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

De hecho, el presidente Abelardo de la Espriella celebró la medida y aseguró que es muy probable que en los próximos días se amplíen las sanciones y que, incluso, se apliquen las medidas de la llamada Lista Clinton. Cabe señalar que la senadora Peralta está relacionada en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

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Finalmente, Peralta advirtió sobre las consecuencias de la estigmatización y los ataques en su contra: “Esto es resultado de los señalamientos irresponsables y sin sustento. Tantos mensajes de odio que terminan en violencia”.

Esto dijo Martha Peralta

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