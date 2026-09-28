Tabla de Reclasificación: Lucha por cupos internacionales tras nuevo triunfo del Deportivo Cali

Se empiezan a definir los equipos clasificados a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del 2027. La Reclasificación, como ya es costumbre, entregará la mayoría de los cupos a las competencias internacionales del próximo año y dicha tabla se sigue apretando con el pasar de los partidos.

La sumatoria de puntos que los equipos tengan en las Ligas 1 y 2 del 2026 terminan definiendo las posiciones, siendo Atlético Nacional el líder sólido en este consolidado, con casi que asegurada su presencia en la Copa Libertadores del próximo año.

Por su parte, el Deportivo Cali, lejos en dicha tabla semanas atrás, parcialmente ya se encuentra en zona de clasificación a Copa Sudamericana, gracias a la remontada que ha tenido en las últimas jornadas, que hoy lo tiene en la segunda posición del campeonato.

¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. En caso de que Junior volviera a ser campeón de esta Liga, la Reclasificación entregará un cupo más al máximo certamen de clubes del continente.

¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Por su parte, los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.

Tabla de Reclasificación en Colombia

Pos. Equipo Puntos Torneo 1. Atlético Nacional 74 Copa Libertadores 2. América de Cali 58 Copa Libertadores 3. Deportes Tolima 55 Copa Sudamericana 4. Junior de Barranquilla 53 Copa Libertadores* 5. Independiente Santa Fe 51 Copa Sudamericana 6. Deportivo Cali 48 Copa Sudamericana 7. Millonarios 46 // 8. Once Caldas 46 // 9. Independiente Medellín 45 // 10. Atlético Bucaramanga 43 //

***Junior no cuenta en la tabla, debido a que ya tieen lugar fijo en la Copa Libertadores 2027.