EN VIVO Fortaleza vs Tolima por fecha 12 de Liga Colombiana: minuto a minuto

Fortaleza recibe al Deportes Tolima en la fecha 12 de la Liga Colombiana 2026-ll este domingo 27 de septiembre en el estadio Metropolitano de Techo a las 6:05 PM, hora colombiana. El conjunto bogotano quiere aprovechar su localia y conseguir su segunda victoria en el torneo finalización.

Le puede interesar: Brandon McNulty se corona campeón del mundo en el Mundial de Ruta: Así le fue a los colombianos

Vea aquí el MINUTO a MINUTO del partido de Fortaleza Vs Tolima