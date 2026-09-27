EN VIVO Fortaleza vs Tolima por fecha 12 de Liga Colombiana: minuto a minuto
Los “Amix” buscarán aprovechar su localia para enfrentar al conjunto Vinotinto.
Fortaleza recibe al Deportes Tolima en la fecha 12 de la Liga Colombiana 2026-ll este domingo 27 de septiembre en el estadio Metropolitano de Techo a las 6:05 PM, hora colombiana. El conjunto bogotano quiere aprovechar su localia y conseguir su segunda victoria en el torneo finalización.
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Vea aquí el MINUTO a MINUTO del partido de Fortaleza Vs Tolima
Santiago Vivas (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la banda izquierda.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Anderson Angulo (Deportes Tolima).
Remate rechazado de Yesid Díaz (Fortaleza FC) remate con la derecha desde fuera del área.
Mariano Vázquez (Fortaleza FC) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Shean Barbosa (Deportes Tolima).
Falta de Mariano Vázquez (Fortaleza FC).
Shean Barbosa (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Joan Cajares (Fortaleza FC) remate con la izquierda desde fuera del área.
Corner,Fortaleza FC. Corner cometido por Edwar López.
Falta de Brandón Mejía (Fortaleza FC).
Cristian Arrieta (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mariano Vázquez (Fortaleza FC) remate con la izquierda desde fuera del área.
Brandón Mejía (Fortaleza FC) ha visto tarjeta amarilla.
Santiago Vivas (Fortaleza FC) ha visto tarjeta amarilla.
Falta de Brandón Mejía (Fortaleza FC).
Ever Valencia (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Gol en propia puerta de Yesid Díaz, Fortaleza FC. Fortaleza FC 0, Deportes Tolima 1.
Falta de Santiago Cuero (Fortaleza FC).
Adrián Parra (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Mariano Vázquez (Fortaleza FC).
Homer Martínez (Deportes Tolima) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Fuera de juego, Fortaleza FC. Sebastián Herrera intentó un pase en profundidad pero Sebastián Navarro estaba en posición de fuera de juego.
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Santiago Cuero (Fortaleza FC) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Mariano Vázquez.
Mano de Juan Garcia (Fortaleza FC).
Corner,Fortaleza FC. Corner cometido por Neto Volpi.
Corner,Fortaleza FC. Corner cometido por Edwar López.
Corner,Fortaleza FC. Corner cometido por Edwar López.
Corner,Fortaleza FC. Corner cometido por Adrián Parra.
Remate fallado por Santiago Cuero (Fortaleza FC) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Remate fallado por Homer Martínez (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Mariano Vázquez (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Shean Barbosa (Deportes Tolima).
Remate fallado por Junior Hernández (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde la banda izquierda que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Shean Barbosa.
Remate fallado por Brandón Mejía (Fortaleza FC) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda.
Shean Barbosa (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Joan Cajares (Fortaleza FC).
Fuera de juego, Deportes Tolima. Homer Martínez intentó un pase en profundidad pero Sergio Aguayo estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Sergio Aguayo (Deportes Tolima).
Yesid Díaz (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la banda derecha.
Juan Garcia (Fortaleza FC) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Homer Martínez (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Juan Garcia (Fortaleza FC).
Yesid Díaz (Fortaleza FC) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Ever Valencia (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Yesid Díaz (Fortaleza FC).
Remate fallado por Junior Hernández (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento