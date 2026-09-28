¿Quiere estudiar en España? Icetex abrió becas para maestría: cuánto cubre, requisitos e inscripción

Becas del Icetex en España. Fotos: Colprensa y Getty Images.

En nuestro país el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) es una de las entidades financieras más reconocidas a la hora de buscar apoyo económico para acceder a la educación superior.

Sin embargo, esa no es su única línea de apoyo, pues la institución, en su apartado de becas vigentes, publica constantemente varias convocatorias para adelantar estudios, principalmente de posgrado, en el exterior.

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Es el caso de la beca más recientemente anunciada, que es en España.

Le contamos todos los detalles a continuación en Caracol Radio.

La convocatoria de las becas

La beca, inicialmente, es ofrecida por la Universidad Rey Juan Carlos de España, a través de su CEDEU Centro de Estudios Universitarios, en conjunto con el Icetex.

Se “ofrece a profesionales colombianos la posibilidad de acceder a programas de Máster Universitario Oficial desarrollados en castellano”.

La beca es para estudiar una maestría en el programa de Negocios Digitales, en la modalidad presencial

“El programa se orienta al fortalecimiento de capacidades en negocios digitales, transformación digital, estrategia empresarial, innovación, gestión de proyectos y desarrollo de modelos de negocio apoyados en tecnologías digitales”, explicó el Icetex en su página web.

El perfil de los aspirantes: ¿A quién está dirigido?

El Icetex mencionó que la oferta está dirigida a todo profesional colombiano, pero cumpliendo determinados requisitos.

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Los requisitos

Inicialmente, se mencionó que se dará preferencia a quienes cuenten con experiencia profesional.

Así, explicaron que, inicialmente, “es requisito indispensable que las personas aspirantes cuenten con la carta de admisión definitiva expedida por CEDEU / Universidad Rey Juan Carlos al Máster Universitario Oficial en Negocios Digitale s en la modalidad presencial, al momento de postularse”.

s en la modalidad presencial, al momento de postularse”. La persona aspirante debe ser mayor de 22 años y menor de 43 años al momento del cierre de la convocatoria. Este requisito es estricto y no admite excepciones.

al momento del cierre de la convocatoria. Este requisito es estricto y no admite excepciones. Las personas aspirantes deben haber culminado sus estudios de pregrado en una institución de educación superior reconocida por la autoridad competente en materia de educación. Es indispensable que las personas aspirantes cuenten con el título profesional correspondiente

en materia de educación. Es indispensable que las personas aspirantes cuenten con el título profesional correspondiente Las personas aspirantes deben tener un promedio mínimo de notas de 4.0/5.0 sin aproximaciones de pregrado, de acuerdo con los parámetros de calificación establecidos en cada institución de educación superior de Colombia

sin aproximaciones de pregrado, de acuerdo con los parámetros de calificación establecidos en cada institución de educación superior de Colombia La persona aspirante deberá acreditar un mínimo de dieciocho (18) meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.

Los requisitos de documentación y más requerimientos los puede consultar en el link del final del artículo.

Fechas de la convocatoria:

Apertura: 17 de septiembre de 2026

17 de septiembre de 2026 Estado de la convocatoria: Abierta

Abierta Cierre: 8 de octubre de 2026, hasta las 5:00 p. m.

8 de octubre de 2026, hasta las 5:00 p. m. País: España

España Área de estudio: Negocios digitales, transformación digital, innovación, estrategia empresarial y administración

Negocios digitales, transformación digital, innovación, estrategia empresarial y administración Oferente: Universidad Rey Juan Carlos / CEDEU Centro de Estudios Universitarios

Universidad Rey Juan Carlos / CEDEU Centro de Estudios Universitarios Duración del programa: 12 meses

12 meses Fecha inicio: Octubre 2026

Octubre 2026 Título a obtener: Título oficial

Título oficial Ciudad: Madrid

Madrid Centro docente: No aplica

No aplica Tipo de curso: Presencial

Presencial Idioma: Español

Español Fecha final: 31 de julio 2027

31 de julio 2027 Estudio: Maestría

¿Cómo inscribirse?

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Si usted desea aplicar a esta beca, puede hacerlo ingresando a este link: https://web.icetex.gov.co/es/-/2026-becas-85-maestria-negocios-digitales-urjc

Una vez allí, deberá bajar hasta el final de la página y hacer clic en donde dice ‘Ingresa oaea postularte".

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