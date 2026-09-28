La historia detrás de la voz de Víctor Manuelle que conquistó la salsa

Antes de convertirse en una de las voces más reconocidas de la salsa, Víctor Manuelle comenzó a construir su historia desde muy joven, en Puerto Rico y rodeado de una familia en la que la música tenía un lugar especial.

El artista nació en Isabela, Puerto Rico, y creció en una época en la que la salsa tenía una fuerte presencia en la cultura musical de la isla. Desde sus primeros años estuvo cerca de este género, una influencia que con el tiempo terminaría marcando el rumbo de su carrera.

Su camino profesional comenzó en la adolescencia. Siendo todavía muy joven, tuvo la oportunidad de acercarse a grandes figuras de la salsa y dar sus primeros pasos como cantante. Uno de los momentos importantes de esa etapa llegó cuando Gilberto Santa Rosa lo incorporó a su orquesta, experiencia que le permitió ganar tablas y conocer desde adentro el mundo profesional de la música.

Pero Víctor Manuelle no se quedó como integrante de una orquesta. A comienzos de los años 90 inició su carrera como solista y comenzó a construir un estilo propio dentro de la salsa.

Con el paso de los años llegaron canciones que ayudaron a convertir su voz en una de las más reconocibles del género. Su repertorio empezó a moverse entre el amor, el desamor, las relaciones y las historias cotidianas, temas con los que logró conectar con diferentes generaciones.

Canciones como ‘Apiádate de mí’, ‘Dile a ella’, ‘Tengo ganas’ y ‘He tratado’ se convirtieron en parte importante de su trayectoria y ayudaron a consolidar su presencia en la salsa.

Una de las características que ha marcado su carrera es precisamente esa capacidad para interpretar historias sentimentales sin alejarse de las raíces del género. Por eso, con el paso de los años, su nombre comenzó a aparecer entre los artistas fundamentales de la salsa contemporánea.

Más de tres décadas después de sus primeros pasos, Víctor Manuelle continúa llevando la salsa a nuevos públicos, mientras mantiene una conexión especial con quienes han seguido su carrera desde sus comienzos.

Su historia demuestra que detrás de una voz reconocida hay años de aprendizaje, escenarios, influencias y canciones que terminan convirtiéndose en parte de la vida de quienes las escuchan.