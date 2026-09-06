Icetex publicó becas del 100% para estudiar IA y analítica de datos en la India: requisitos y fechas
Conozca el paso a paso para aplicar a alguna de las cuatro convocatorias que ofertó el Icetex en conjunto con el Gobierno de la India.
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) es, sino la más conocida, una de las más famosas entidades financieras educativas que ofrece créditos para que miles de colombianos puedan acceder a la educación superior en el país.
Pero ojo, no es su única línea, pues también ofrece una serie de becas para estudiar en el exterior.
Es el caso de su más reciente beca publicada, en la que, en conjunto con el Gobierno de la India, ofertarán 4 convocatorias con becas del 100% para estudiar inteligencia artificial, analítica de datos y liderazgo en el país asiático.
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La convocatoria
Según explicó el Icetex, las becas están dirigidas a profesionales colombianos y los programas de estudio se desarrollarán en instituciones de la India como el International Statistical Education Centre (Calcuta), el Centre for Development of Advanced Computing (Noida y Mohali)y el Indian Institute of Public Administration (Nueva Delhi).
Son cuatro cursos en total, y unos están dirigidos netamente para mujeres.
¿Qué cubre el 100% de las becas?
La institución mencionó que el 100% de las becas cubren los costos de matrícula, tiquetes aéreos en clase económica, alojamiento, visa, estipendio diario y materiales de estudio.
Requisitos
Los requisitos para estas convocatorias son variados, pues son 4 con requisitos diferentes.
De manera general, dos de estas están dirigidos solo para mujeres, exigen título de pregrado, promedio mínimo de 3,8/5,0, nivel de inglés B2 y experiencia profesional relacionada.
Sin embargo, los requisitos completos los podrá conocer al final del artículo en los respectivos links de aplicación a las becas.
Fechas de las convocatorias
Convocatoria Inteligencia Artificial en el Lugar de Trabajo para Mujeres
- Apertura: 31 de agosto de 2026
- Cierre: 16 de octubre de 2026, hasta la 1:00 p. m.
- País: India
- Área de estudio: Tecnologías de la Información y la Comunicación / Inteligencia Artificial
- Oferente: Gobierno de la India
- Duración del programa: 14 días
- Fecha inicio: 03/12/26
- Título a obtener: Certificado del curso
- Ciudad: Mohali
- Centro docente: Centre for Development of Advanced Computing Mohali
- Tipo de curso: Presencial
- Idioma: Inglés
- Fecha final: 16/12/26
- Estudio: Curso corto
Convocatoria Liderazgo para Mujeres Profesionales del Siglo XXI
- Apertura: 28 de agosto de 2026
- Cierre: 25 de septiembre de 2026, hasta la 1:00 p. m.
- País: India
- Área de estudio: Administración pública, liderazgo y gestión estratégica
- Oferente: Gobierno de la India
- Duración del programa: 2 semanas (14 días)
- Fecha inicio: 10/11/26
- Título a obtener: Certificado del curso
- Ciudad: Nueva Delhi
- Centro docente: Indian Institute of Public Administration (IIPA)
- Tipo de curso: Presencial
- Idioma: Inglés
- Fecha final: 23/11/26
- Estudio: Curso corto
Convocatoria Análisis de datos para toma de decisiones
- Apertura: 28 de agosto de 2026
- Estado de la convocatoria: Abierta
- Cierre: 12 de noviembre de 2026, hasta la 1:00 p. m.
- País: India
- Área de estudio: Tecnologías de la Información y la Comunicación / Analítica de Datos y Estadística Aplicada
- Oferente: Gobierno de la India
- Duración del programa: 21 días
- Fecha inicio: 5 de enero de 2027
- Título a obtener: Certificado del curso
- Ciudad: Calcuta (Kolkata)
- Centro docente: International Statistical Education Centre (ISEC)
- Tipo de curso: Presencial
- Idioma: Inglés
- Fecha final: 25 de enero de 2027
- Estudio: Curso corto
Convocatoria Programa Especializado en Inteligencia Artificial
- Apertura: 27 de agosto de 2026
- Estado de la convocatoria: Abierta
- Cierre: 17 de septiembre de 2026, hasta las 5:00 p. m.
- País: India
- Área de estudio: Tecnologías de la Información y la Comunicación / Inteligencia Artificial
- Oferente: Gobierno de la India
- Duración del programa: 14 días
- Fecha inicio: 4 de noviembre de 2026
- Título a obtener: Certificado del curso
- Ciudad: Noida
- Centro docente: Centre for Development of Advanced Computing Noida
- Tipo de curso: Presencial
- Idioma: Inglés - Español
- Fecha final: 17 de noviembre de 2026
- Estudio: Curso corto
¿Cómo aplicar a las becas?
A continuación le dejamos los links de las 4 convocatorias en caso de que desee aplicar alguna de ellas.
Solo debe ir hasta el final de cada página, hacer clic en donde dice ‘Ingresa para postularte’, y siga el paso a paso que el Icetex le brinda.
- Convocatoria Inteligencia Artificial en el Lugar de Trabajo para Mujeres:
https://web.icetex.gov.co/es/-/ia-trabajo-mujeres-gobierno-india
- Convocatoria Liderazgo para Mujeres Profesionales del Siglo XXI
https://web.icetex.gov.co/es/-/leadership-21st-century-women-professionals-itec-indian-institute-public-administration
- Convocatoria Análisis de datos para toma de decisiones
https://web.icetex.gov.co/es/-/2026-data-analytics-for-decision-making-india
- Convocatoria Programa Especializado en Inteligencia Artificial
https://web.icetex.gov.co/es/-/2026-specialised-programme-on-artificial-india
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...