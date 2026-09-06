Icetex publicó becas del 100% para estudiar IA y analítica de datos en la India: requisitos y fechas

Bandera de la India y fachada del Icetex. Fotos: Getty Images y Colprensa.

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) es, sino la más conocida, una de las más famosas entidades financieras educativas que ofrece créditos para que miles de colombianos puedan acceder a la educación superior en el país.

Pero ojo, no es su única línea, pues también ofrece una serie de becas para estudiar en el exterior.

Es el caso de su más reciente beca publicada, en la que, en conjunto con el Gobierno de la India, ofertarán 4 convocatorias con becas del 100% para estudiar inteligencia artificial, analítica de datos y liderazgo en el país asiático.

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La convocatoria

Según explicó el Icetex, las becas están dirigidas a profesionales colombianos y los programas de estudio se desarrollarán en instituciones de la India como el International Statistical Education Centre (Calcuta), el Centre for Development of Advanced Computing (Noida y Mohali)y el Indian Institute of Public Administration (Nueva Delhi).

Son cuatro cursos en total, y unos están dirigidos netamente para mujeres.

¿Qué cubre el 100% de las becas?

La institución mencionó que el 100% de las becas cubren los costos de matrícula, tiquetes aéreos en clase económica, alojamiento, visa, estipendio diario y materiales de estudio.

Requisitos

Los requisitos para estas convocatorias son variados, pues son 4 con requisitos diferentes.

De manera general, dos de estas están dirigidos solo para mujeres, exigen título de pregrado, promedio mínimo de 3,8/5,0, nivel de inglés B2 y experiencia profesional relacionada.

Sin embargo, los requisitos completos los podrá conocer al final del artículo en los respectivos links de aplicación a las becas.

Fechas de las convocatorias

Convocatoria Inteligencia Artificial en el Lugar de Trabajo para Mujeres

Apertura: 31 de agosto de 2026

31 de agosto de 2026 Cierre: 16 de octubre de 2026, hasta la 1:00 p. m.

16 de octubre de 2026, hasta la 1:00 p. m. País: India

India Área de estudio: Tecnologías de la Información y la Comunicación / Inteligencia Artificial

Tecnologías de la Información y la Comunicación / Inteligencia Artificial Oferente: Gobierno de la India

Gobierno de la India Duración del programa: 14 días

14 días Fecha inicio: 03/12/26

03/12/26 Título a obtener: Certificado del curso

Certificado del curso Ciudad: Mohali

Mohali Centro docente: Centre for Development of Advanced Computing Mohali

Centre for Development of Advanced Computing Mohali Tipo de curso: Presencial

Presencial Idioma: Inglés

Inglés Fecha final: 16/12/26

16/12/26 Estudio: Curso corto

Convocatoria Liderazgo para Mujeres Profesionales del Siglo XXI

Apertura: 28 de agosto de 2026

28 de agosto de 2026 Cierre: 25 de septiembre de 2026, hasta la 1:00 p. m.

25 de septiembre de 2026, hasta la 1:00 p. m. País: India

India Área de estudio: Administración pública, liderazgo y gestión estratégica

Administración pública, liderazgo y gestión estratégica Oferente: Gobierno de la India

Gobierno de la India Duración del programa: 2 semanas (14 días)

2 semanas (14 días) Fecha inicio: 10/11/26

10/11/26 Título a obtener: Certificado del curso

Certificado del curso Ciudad: Nueva Delhi

Nueva Delhi Centro docente: Indian Institute of Public Administration (IIPA)

Indian Institute of Public Administration (IIPA) Tipo de curso: Presencial

Presencial Idioma: Inglés

Inglés Fecha final: 23/11/26

23/11/26 Estudio: Curso corto

Convocatoria Análisis de datos para toma de decisiones

Apertura: 28 de agosto de 2026

28 de agosto de 2026 Estado de la convocatoria: Abierta

Abierta Cierre: 12 de noviembre de 2026, hasta la 1:00 p. m.

12 de noviembre de 2026, hasta la 1:00 p. m. País: India

India Área de estudio: T ecnologías de la Información y la Comunicación / Analítica de Datos y Estadística Aplicada

ecnologías de la Información y la Comunicación / Analítica de Datos y Estadística Aplicada Oferente: Gobierno de la India

Gobierno de la India Duración del programa: 21 días

21 días Fecha inicio: 5 de enero de 2027

5 de enero de 2027 Título a obtener: Certificado del curso

Certificado del curso Ciudad: Calcuta (Kolkata)

Calcuta (Kolkata) Centro docente: International Statistical Education Centre (ISEC)

International Statistical Education Centre (ISEC) Tipo de curso: Presencial

Presencial Idioma: Inglés

Inglés Fecha final: 25 de enero de 2027

25 de enero de 2027 Estudio: Curso corto

Convocatoria Programa Especializado en Inteligencia Artificial

Apertura: 27 de agosto de 2026

27 de agosto de 2026 Estado de la convocatoria: Abierta

Abierta Cierre: 17 de septiembre de 2026, hasta las 5:00 p. m.

17 de septiembre de 2026, hasta las 5:00 p. m. País: India

India Área de estudio: Tecnologías de la Información y la Comunicación / Inteligencia Artificial

Tecnologías de la Información y la Comunicación / Inteligencia Artificial Oferente: Gobierno de la India

Gobierno de la India Duración del programa: 14 días

14 días Fecha inicio: 4 de noviembre de 2026

4 de noviembre de 2026 Título a obtener: Certificado del curso

Certificado del curso Ciudad: Noida

Noida Centro docente: Centre for Development of Advanced Computing Noida

Centre for Development of Advanced Computing Noida Tipo de curso: Presencial

Presencial Idioma: Inglés - Español

Inglés - Español Fecha final: 17 de noviembre de 2026

17 de noviembre de 2026 Estudio: Curso corto

¿Cómo aplicar a las becas?

A continuación le dejamos los links de las 4 convocatorias en caso de que desee aplicar alguna de ellas.

Solo debe ir hasta el final de cada página, hacer clic en donde dice ‘Ingresa para postularte’, y siga el paso a paso que el Icetex le brinda.

Convocatoria Inteligencia Artificial en el Lugar de Trabajo para Mujeres:

https://web.icetex.gov.co/es/-/ia-trabajo-mujeres-gobierno-india

Convocatoria Liderazgo para Mujeres Profesionales del Siglo XXI

https://web.icetex.gov.co/es/-/leadership-21st-century-women-professionals-itec-indian-institute-public-administration

Convocatoria Análisis de datos para toma de decisiones

https://web.icetex.gov.co/es/-/2026-data-analytics-for-decision-making-india

Convocatoria Programa Especializado en Inteligencia Artificial

https://web.icetex.gov.co/es/-/2026-specialised-programme-on-artificial-india

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