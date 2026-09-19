ICETEX asignará subsidios a los intereses de 170 mil beneficiarios con crédito educativo

En articulación con el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX, el gobierno logró obtener un presupuesto de 51.605 millones de pesos que serán destinados a cubrir temporalmente la tasa de interés de los estudiantes que se encuentren en etapa de pago de esta financiación.

Alrededor de 170.000 beneficiarios de crédito podrán ver reflejado el subsidio a partir de octubre en sus recibos de pago pues, los créditos tendrán una liquidación de tasa de interés del IPC+0 puntos. Se trata de un alivio económico significativo para el bolsillo personal y familiar que será entregado hasta agotar los recursos dispuestos. Quienes lo reciban, deben estar al día y reflejar su buen comportamiento de pago.

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El presidente del ICETEX, Richard Caicedo agregó que “estamos con las personas que contaron con el apoyo del ICETEX para estudiar .”

Los beneficiarios deben tener en cuenta que una vez finalizado el beneficio, la liquidación de los intereses será equivalente a la tasa de contratación pactada por el estudiante y el ICETEX al inicio del crédito. Esta, dependerá en su momento de la línea de financiación y se encuentra entre el IPC+7% y el IPC+12%.

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“Aún hay mucho por recuperar, pero juntos vamos a fortalecer al ICETEX”, reiteró Caicedo y aseguró que “seguiremos trabajando para encontrar soluciones, generar alivio y acompañar a quienes han confiado en nosotros para sacar adelante sus proyectos de vida.”