ICETEX reporta presunto hackeo que afecta sus servicios y activa protocolos de seguridad

El ICETEX informó a través de un correo electrónico enviado a usuarios que tienen créditos o trámites activos con la entidad sobre un presunto incidente de seguridad informática registrado en uno de sus proveedores externos.

Según la comunicación, la situación afecta la disponibilidad de algunos servicios y procesos operativos del ICETEX. Ante esto, la entidad adelanta labores de contención, recuperación y análisis forense para establecer qué ocurrió y determinar el alcance del incidente.

En estas tareas también participan ColCERT, que es el equipo especializado que ayuda a identificar, analizar y responder a incidentes de ciberseguridad y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), como parte del acompañamiento a la respuesta frente al incidente.

¿Qué significa esto para los usuarios?

Mientras se realizan las labores técnicas, algunos servicios del ICETEX podrían presentar dificultades o interrupciones. En ese sentido, la entidad indicó que, trabaja en recuperar progresivamente la operación y mantener habilitados sus canales de atención.

Además, el ICETEX aclaró que la información de sus usuarios no fue vulnerada ni expuesta. Pues explicaron que se mantiene el análisis técnico para verificar lo ocurrido y determinar si el incidente tuvo algún impacto adicional sobre sus sistemas o servicios.

¿Fue un hackeo?

Según lo informado a los usuarios se refiere a un incidente de seguridad de la información en uno de sus proveedores externos. Por eso, aunque puede hablarse de un presunto hackeo, todavía no corresponde afirmar que se trató de un ataque informático confirmado.

El ICETEX continúa con las labores de investigación, contención y recuperación y deberá informar cualquier novedad sobre el restablecimiento de sus servicios.

Por ahora, los usuarios con créditos o trámites ante el ICETEX deben estar atentos a las comunicaciones oficiales de la entidad y evitar entregar datos personales, contraseñas o información financiera a terceros que intenten aprovechar la situación.