Habilitan pasarela peatonal entre Estación Acevedo y Carabobo por obras de Primavera Norte Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín anunció que a partir de hoy habilitará una pasarela peatonal en el sector de Acevedo, para garantizar la seguridad durante las obras del Parque Primavera Norte, de quienes transitan por el sector.

A partir de hoy, este paso peatonal estará habilitado para los habitantes del sector y los usuarios del Metro de Medellín.

¿Qué sectores conectará?

Este paso, que es provisional mientras se adelantan las obras de este nuevo espacio público de Medellín, unirá la Estación Acevedo del Metro de Medellín y la avenida Carabobo.

Este paso tendrá la señalización, cerramientos e iluminación necesarios para orientar el flujo de transeúntes de manera segura, cómoda y que estén protegidos durante el desarrollo de las intervenciones que se requieren en esta zona.

Solicitud a la comunidad

Desde la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano, le solicitaron a la comunidad planear los recorridos y hacer uso de los senderos habilitados.

Quienes transiten por ese lugar deben seguir las las recomendaciones de la señalización y de esta manera poder transitar de manera cómoda y protegida mientras duran estas obras.

Uno de los grandes proyectos de ciudad

Para el gerente de la EDU, Emiro Valdés López, esta es una de las obras más importantes para Medellín; es “uno de los grandes proyectos de espacio público que estamos construyendo en el norte de Medellín. https://caracol.com.co/2026/04/30/recreo-cultural-de-primavera-norte-supera-50-de-avance-en-medellin/, conectada directamente con la estación del metro y la avenida Carabobo”.

Hace parte de las 1800 obras que se construyen en Medellín

Según explicó el secretario de Infraestructura Física de Medellín, Jaime Andrés Naranjo Medina, “son más de 1800 obras a lo largo y ancho de nuestra ciudad que le están subiendo el nivel a Medellín y hoy les queremos contar desde acá de Primavera Norte una noticia de servicio, la pasarela norte que comunica a Carabobo, que pasa por el río y que nos lleva hasta la estación del metro de Acevedo”.

¿Qué se construye allí?

El Parque Primavera Norte es un nuevo espacio público de Medellín que tiene prevista una inversión de 216 mil millones de pesos en un área de más de 70 mil metros cuadrados.

Este espacio contará con zonas verdes, miradores y lugares de estancia.

También incluye este nuevo espacio de Medellín, obras de infraestructura de servicio para la comunidad como en Recreo Cultural, un Jardín Buen Comienzo y una cancha sintética.

También hay una obra de infraestructura destacada para el cauce del río Medellín, con la construcción de un muro de contención en el costado oriental.

Esta pasarela provisional estará habilitada hasta el mes de febrero y es necesaria porque toda la zona requiere ser intervenida y se debe garantizar la movilidad de los pasajeros del sistema de transporte y quienes residen o visitan la zona.

Importancia de la estación Acevedo del metro

Cabe recordar que esta estación del Metro de Medellín es un nodo de transferencias para el servicio de Metrocable en el norte de la ciudad.

Desde esta estación conecta de manera directa con la Línea K, que asciende hacia el nororiente hasta la estación Santo Domingo, la cual sirve además para hacer trasbordo a la Línea L con destino al Parque Arví.

También conecta hacia el occidente con la Línea P, conocida como el Metrocable del Picacho, y la cual llega hasta la estación El Progreso.