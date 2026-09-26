A la cárcel, exjefe de policía de Rionegro que habría amenazado a la familia de Luis Alfonso

Rionegro-Antioquia

Juez envió a la cárcel a exteniente de la policía Bladimir Alberto Londoño Londoño, por el presunto delito de desplazamiento forzado agravado. Las víctimas serían dos familias, una de ellas la del cantante de música popular Luis Alfonso.

Según el recuento de la fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos, Londoño, quien para la época de los hechos, es decir, el 2023, era el comandante de la policía en Rionegro, Antioquia, llegó poco después de medianoche con otros tres hombres en moto hasta la vereda Las Cuchillas y allí dispararon en repetidas ocasiones contra el portón de entrada de la finca del artista y la que en ese momento estaban la esposa y sus hijos menores de edad, además de la familia del mayordomo.

“Entre los agresores fue plenamente identificado Vladimir Alberto Londoño Londoño. Para la época de los hechos, 29 de mayo de 2023, teniente de la Policía Nacional”, dijo el fiscal.

Luego, el ex policía habría intimidado al artista y la familia para que desistieran de interponer la denuncia contra el uniformado, por lo que las amenazas se incrementaron; incluso las intimidaciones eran de muerte. También realizaría vigilancia en la casa de las víctimas.

“Los mensajes constituyeron tales expresiones como que se tienen que ir todos de la vereda, tienen 24 horas. Ya les dijimos que se fueran de la vereda y la próxima no es plomo en la puerta, sino en la cabeza. O quitan la denuncia o bala es lo que les va a sobrar para todos”.

Ante las presiones de las dos familias, la del artista Luis Alfonso y la del mayordomo, se tuvieron que desplazar a Copacabana, donde, debido a las amenazas, tuvieron que implementar medidas de seguridad como carros blindados. Los menores sufrieron afectaciones psicológicas por esta situación, agregó la fiscalía.

El exoficial no aceptó el cargo imputado por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y, pese a ello, un juez ordenó detención en centro carcelario.