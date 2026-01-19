Parque Primavera Norte avanza con dos frentes de obra junto a la estación Acevedo

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín avanza en la construcción del Parque Primavera Norte, uno de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024–2027, con dos frentes de obra activos en el costado oriental de la estación Acevedo del Metro. La intervención abarca 56.000 metros cuadrados y busca transformar un punto clave para la movilidad peatonal y la integración territorial del norte de la ciudad.

Avances por componentes del proyecto

Al cierre de diciembre se registraron progresos en varios frentes. En el equipamiento cultural se inició la cimentación y la instalación de redes enterradas del edificio principal. En la pasarela Carabobo y el urbanismo norte avanza la instalación de micropilotes. En el componente de protección del río se realizan excavaciones y la producción de geobags para construir la ataguía que garantizará la estabilidad del terreno. En el equipamiento técnico se trabaja en estructuras provisionales.

Inversión, empleo y enfoque social

El proyecto cuenta con una inversión distrital superior a $216.000 millones y ha generado más de 120 empleos directos, de los cuales 44 corresponden a habitantes del área de influencia. La obra registra además la participación de 24 mujeres, en línea con la promoción de oportunidades laborales equitativas, informó el secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina.

Próxima fase: jardín infantil Buen Comienzo

De acuerdo con la programación, a mediados de enero iniciará la marcación para la futura construcción del jardín infantil Buen Comienzo, que hará parte de la segunda fase del proyecto y tendrá capacidad para 300 niños y niñas.

Impacto urbano y territorial

El Parque Primavera Norte es una apuesta estratégica para reducir el déficit de espacio público en el nororiente y consolidar un entorno urbano, ambiental y cultural que promueva movilidad sostenible, integración social y bienestar para miles de ciudadanos del norte de Medellín.