Centro Democrático busca definir antes de diciembre sus avales para Alcaldías y Gobernaciones

Medellín, Antioquia

El Centro Democrático busca definir antes del 31 de diciembre los avales para sus candidatos a Alcaldías y Gobernaciones de cara a las elecciones territoriales de 2027. El anuncio se conoció durante una reunión de la colectividad en el sector de La Mota, en Medellín, donde también se discutió la posibilidad de construir coaliciones con otros grupos políticos.

Durante el encuentro participaron integrantes de la comunidad y precandidatos del partido a la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. Allí, el expresidente Álvaro Uribe Vélez planteó la posibilidad de mantener los acuerdos políticos que han acompañado al gobierno de Federico Gutiérrez.

“Hay muchos programas del alcalde Federico Gutiérrez que se apoyan y que hay que continuar. Este partido siempre ha apoyado, siempre ha sido partido de gobierno en la alcaldía del doctor Federico”.

Uribe también señaló que durante la reunión fueron identificados problemas de Medellín que, según dijo, requieren soluciones y modificaciones, mientras dentro del partido algunos sectores han planteado definir rápidamente sus candidatos para la Alcaldía y la Gobernación.

Uribe habla de mantener las coaliciones

El expresidente aseguró que, en el caso de Medellín y Antioquia, los candidatos del Centro Democrático tendrían disposición para construir coaliciones con otros grupos políticos.

“Nosotros no podemos negar siempre que hemos sido coaligados del equipo político del alcalde Federico Gutiérrez a la elección del gobernador de Antioquia. Contribuyeron otros equipos políticos y aquí hay la voluntad de mantener y de proyectar esas coaliciones”, señaló.

Uribe agregó que la intención sería conservar los aspectos que consideran positivos y revisar aquellos que requieran modificaciones.

“Manteniendo lo bueno y perfeccionando lo que haya que perfeccionar y mejorando lo que haya que mejorar y cambiando lo que haya que cambiar”, afirmó.

El anuncio se produce mientras el Centro Democrático avanza en la definición de sus candidaturas para las elecciones territoriales de 2027. La colectividad también ha planteado la construcción de coaliciones programáticas alrededor de propuestas que, según el partido, respondan a las necesidades de los ciudadanos.