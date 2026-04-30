Recreo Cultural de Primavera Norte supera 50% de avance en Medellín

Medellín, Antioquia

El Recreo Cultural de Primavera Norte superó el 50 % de avance en su construcción en el norte de Medellín, dentro de un megaproyecto urbano que se levanta en inmediaciones de la estación Acevedo del metro.

Este equipamiento cultural tiene una inversión superior a $10.400 millones y hace parte de Primavera Norte, una intervención más amplia que ya alcanza un avance cercano al 25 % y contempla recursos por más de $216.000 millones.

Avance de obra y componentes del proyecto

En el Recreo Cultural ya se completaron las bases, estructuras principales y losas de piso de los tres módulos que componen la infraestructura. De forma paralela avanzan redes de acueducto, alcantarillado y energía, lo que permitirá iniciar nuevas fases constructivas.

El proyecto incluye además un jardín infantil Buen Comienzo, un edificio técnico y más de 70.000 metros cuadrados de espacio público, en una zona estratégica que conecta sectores del nororiente y noroccidente de la ciudad.

“En Medellín estamos en obra de todo tipo, con inversiones transparentes, para mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestra gente. En total serán doce Recreos, siete deportivos y cinco culturales, en donde se integran distintos espacios para brindar la mejor oferta institucional”, señaló el gerente de la EDU, Emiro Valdés López.

Espacios para cultura, formación y creación

El Recreo Cultural de Primavera Norte contará con un estudio de grabación para producción audiovisual y creación de contenidos, así como aulas máster y talleres destinados a la formación artística y técnica.

También tendrá terrazas habitables, vestidores y áreas administrativas integradas al espacio público, pensadas para el uso de artistas, formadores y visitantes.

Se proyecta que este equipamiento esté terminado en el cuarto trimestre de 2026, mientras que el desarrollo total de Primavera Norte finalizaría en el primer semestre de 2027.

“Esta es una zona estratégica de enclave, entre las zonas nororiental y noroccidental. Muy pronto vamos a ver esta obra finalizada, potenciando a Medellín, que le apuesta a la cultura, al entretenimiento y a la música”, agregó el gerente de la EDU.