Concejal de Medellín insiste proteger barrios residenciales y dejar renta corta a zonas específicas

Medellín, Antioquia

El concejal de Medellín Andrés Tobón, del movimiento Creemos, propuso proteger los barrios residenciales de la ciudad frente a la expansión de las viviendas turísticas, al tiempo que planteó mantener esta actividad en sectores de media y alta mixtura.

La propuesta hace parte de la discusión sobre la revisión de las normas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que establece qué actividades pueden desarrollarse en los diferentes sectores de Medellín. Tobón sostuvo que el objetivo no es acabar con la vivienda turística, sino definir dónde puede desarrollarse y dónde debe protegerse el uso residencial.

Según el concejal, Medellín tiene cerca de 9.000 viviendas turísticas registradas y aproximadamente 2.927 están ubicadas en zonas de baja mixtura, que corresponden principalmente a barrios residenciales.

La vivienda turística continuaría en otras zonas

Tobón explicó que la propuesta permitiría que las viviendas turísticas que ya funcionan en sectores de media mixtura continúen operando, mientras que las nuevas actividades de este tipo se concentren principalmente en zonas de alta mixtura.

“Miren, no podemos permitir que en Medellín se siga ampliando el fenómeno de vivienda turística a donde vive la gente de Medellín. ¿Por qué? Porque sí, tenemos unas dificultades importantes en materia de vivienda”.

El concejal también planteó permitir nuevas viviendas turísticas alrededor de estaciones del sistema Metro, como parte de una estrategia de desarrollo orientado al transporte.

“Queremos que se concentre toda la renta turística importante en la alta mixtura de Medellín. Los que estaban en media mixtura, que es como esa transición entre los barrios típicos y las zonas donde están los almacenes y el comercio, pueden continuar para no afectar su actividad”.

Tobón defendió que el turismo continúe creciendo en Medellín y señaló que esta actividad representa, según sus declaraciones, cerca del 7 % del Producto Interno Bruto de la ciudad.

“Nosotros queremos que haya turismo, pues por supuesto, ¿por qué? Porque representa crecimiento económico, representa que haya platica para la gente de Medellín, es un sector muy importante”.

El objetivo es proteger a los residentes

Para el concejal Andrés Tobón, uno de los principales problemas está relacionado con la convivencia en zonas donde predominan las viviendas familiares. Mencionó situaciones como ruido, rotación permanente de visitantes y aumento de los costos de vivienda.

“Las zonas residenciales son tremendamente sensibles al vecino, demasiado sensibles. Nosotros no queremos de ninguna manera que los espacios residenciales donde habitan los ciudadanos de Medellín, donde viven las familias de Medellín, se conviertan en zonas de infierno para la gente”.

Tobón insistió en que la propuesta no busca acabar con la vivienda turística, sino organizar dónde puede crecer esta actividad para separar los sectores predominantemente residenciales de aquellos destinados a una mayor actividad comercial y turística.

“Lo que queremos hacer sin ninguna duda es organizar la ciudad, que el residente de Medellín se sienta tranquilo, que la gente de Medellín sienta que estamos pensando en ellos”.

La discusión continuará dentro del proceso de revisión de las normas del POT de Medellín, donde se deberá definir cómo quedarán establecidos los usos permitidos para las viviendas turísticas y las rentas cortas en las diferentes zonas de la ciudad.