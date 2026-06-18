La senadora Martha Peralta se presenta a indagatoria ante la Corte con su abogado por el caso UNGRD

La senadora Martha Peralta fue citada a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia para que responda sobre su presunta participación en el caso de corrupcion de la UNGRD. (Colprensa - Lina Gasca

La senadora Martha Peralta llegó este jueves 18 de junio a la Corte Suprema de Justicia para atender la diligencia de indagatoria dentro de la investigación que adelanta la Sala de Instrucción por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La congresista acudió acompañada de su abogado, pese a que existía una orden de conducción emitida a la Policía Nacional para garantizar su comparecencia, luego de no asistir a una citación anterior.

Antes de ingresar a la diligencia, Peralta defendió su actuación y sostuvo que siempre ha estado dispuesta a responder ante las autoridades judiciales.

“No es la primera vez que vengo. He venido a todas las citaciones que me han hecho. Siempre he dado la cara y siempre he actuado con transparencia”, dijo ante los medios de comunicación.

La congresista, que representa al departamento de La Guajira, aseguró que las acusaciones en su contra tienen un trasfondo político. Según explicó, los cuestionamientos surgieron en medio de una campaña electoral y buscan afectar tanto su imagen como la del movimiento político al que pertenece.

“Todo esto ha sido una persecución política. Apenas vieron que yo estaba en campaña, activaron todo tipo de mentiras y conjeturas. Esto es porque pertenezco a un proyecto político”, afirmó. Incluso relacionó los señalamientos con su papel en el trámite de algunas de las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional.

Peralta también pidió respaldo a sus seguidores y a las comunidades indígenas que representa. “Confíen en mí, en mi actuar, en mi departamento y en mi pueblo wayúu. Mi actuar siempre ha sido transparente y honesto, y eso es lo que voy a demostrar”, señaló.

Al ser consultada sobre el significado de la diligencia de indagatoria, la senadora rechazó que se trate de una etapa en la que ya exista una definición sobre su responsabilidad. Por el contrario, sostuvo que acudía a resolver inquietudes planteadas por la Corte.

“Aquí voy a la ampliación de unas preguntas y de unas dudas que tiene la Corte. No es que se declare a alguien inocente o culpable”, explicó.

La congresista evitó referirse a aspectos concretos del expediente y a las declaraciones de otros involucrados en el caso. En varias ocasiones respondió que esos temas debía abordarlos únicamente ante los magistrados de la Sala de Instrucción para no afectar su estrategia de defensa.

Sin embargo, sí lanzó una crítica contra uno de los protagonistas del escándalo. Sin mencionarlo directamente, aseguró que está “encubriendo a los verdaderos responsables del daño que le hicieron a mi tierra y a mi gente”.

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