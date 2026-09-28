China calificó el diálogo con EE.UU. como importante para una IA “orientada al bien común”

China defendió este lunes la construcción de un sistema de gobernanza global de inteligencia artificial (IA), al tiempo que calificó el reciente canal de diálogo que estableció con Estados Unidos sobre esta tecnología como una “vía importante” para promover una IA “orientada al bien común y accesible”.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun aseguró en una rueda de prensa rutinaria que su país ha participado siempre en la gobernanza global de esta tecnología con una actitud “constructiva y responsable”.

“Hemos defendido siempre que se debe construir un sistema de gobernanza global de la IA justo y razonable”, aseguró Guo, al tiempo que señaló que China está dispuesta a mantener la comunicación y el intercambio con Estados Unidos a través de canales de diálogo.

El vocero consideró este mecanismo como una “vía importante” para promover un desarrollo de la IA a escala global “orientada al bien común y accesible para todos” y declaró que forma parte de la construcción de una relación bilateral “estratégica, constructiva y estable”.

Tras la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el chino, Xi Jinping, la semana pasada en Washington, ambos países anunciaron un acuerdo para establecer un canal de diálogo sobre IA con el fin de intercambiar puntos de vista sobre los riesgos y beneficios de esta tecnología.

El mencionado mecanismo tendría su próximo intercambio en noviembre de 2026, y se pactó además establecer un canal de comunicación bilateral para incidentes relacionados con este ámbito.

La IA ganó peso en la reunión entre ambos mandatarios después de que Trump haya desoído las advertencias de los líderes del sector para regularla por temor a que China sobrepase a Estados Unidos.

Mientras el estadounidense dijo en redes sociales que esta tecnología debe “dejarse tal y como está”, Xi apostó durante la cita por garantizar que “permanezca bajo control humano y beneficie a la población”.

China reiteró su posicionamiento sobre esta tecnología emergente durante su discurso este sábado en la Asamblea General de la ONU, donde el vicepresidente del país, Han Zheng, defendió una IA “orientada al bien” y con un enfoque “centrado en las personas” que ayude a cerrar la brecha digital y beneficie a todos los países.