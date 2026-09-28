Al menos un muerto y tres heridos tras el ataque ruso a la Academia de las Ciencias de Ucrania

KYIV, UKRAINE - SEPTEMBER 28: Smoke rises from the building of the National Academy of Sciences of Ukraine partially destroyed by a Russian drone on September 28, 2026 in Kyiv, Ukraine. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Global Images Ukraine / Colaborador) / Global Images Ukraine

Un dron ruso lanzado a plena luz del día contra la sede de la Academia de las Ciencias de Ucrania, en el centro de Kiev, causó al menos un muerto y tres heridos, según informó en Telegram el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichkó.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también informó del ataque en redes sociales.

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“Hay en marcha una operación de rescate, los equipos están apagando el fuego y buscando a gente que pueda estar atrapada dentro”, escribió Zelenski.

El edificio de la Academia de las Ciencias de Ucrania está situado en una de las zonas más céntricas de Kiev, en la misma calle de la Ópera Nacional y la sede central del Servicio de Seguridad de Ucrania, que ya fue atacada de forma directa con un dron el pasado 4 de septiembre.

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El impacto del dron contra la Academia de las Ciencias se produce después de un fin de semana de explosiones constantes en la capital ucraniana, que desde hace semanas es atacada de forma incesante día y noche por los aparatos aéreos no tripulados del enemigo.

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