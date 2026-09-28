Irán niega relación con plan terrorista contra base inglesa, los detenidos son británicos

LAKENHEATH, ENGLAND - SEPTEMBER 28: F15's manoeuvre at RAF Lakenheath on September 28, 2026 in Lakenheath, England. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Dan Kitwood / Fotógrafo de plantilla) / Dan Kitwood

Este lunes el gobierno de Irán negó tener relación con el incidente ocurrido ayer cerca de una base militar en Fairford, en Gloucestershire (suroeste inglés), actualmente bajo investigación de la Policía antiterrorista británica.

Además, la policía británica comunicó que los cinco arrestados son ciudadanos británicos, varones de entre 23 y 25 años y vecinos de Londres.

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La embajada iraní aseguró en un comunicado en su cuenta de X que la relación evocada por muchos medios británicos con ese incidente cerca una base militar británica usada por las fuerzas estadounidenses responde a “especulaciones malévolas y sin fundamento”, sin otro propósito que “azuzar la propaganda de la iranofobia en el Reino Unido”.

Ante esas informaciones, que ya han recogido numerosos medios británicos, la embajada advierte que se reserva recurrir a “medidas legales apropiadas” para responder a “narrativas falsas y dañinas”.

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Aunque los medios daban ayer por segura la ‘conexión iraní’, la coordinadora nacional de la unidad antiterrorista, Vicki Evans, advirtió contra las conclusiones precipitadas.

“Soy muy consciente de los niveles de especulación sobre las motivaciones de este incidente, y las cuestiones geopolíticas que se han evocado. Sin embargo, en este momento pedimos que nos den espacio para trabajar”, dijo.

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Bases británicas usadas por EE.UU.

La ‘pista iraní’ fue evocada ayer desde el primer momento porque el establecimiento militar que supuestamente era el objetivo de los cinco detenidos es una base militar británica que es utilizada también por las fuerzas estadounidenses.

Durante el mandato del anterior primer ministro, Keir Starmer, el Reino Unido permitió a la aviación estadounidense el uso de sus bases en su guerra contra Irán pero solo con propósitos defensivos.

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En julio pasado, Irán advirtió a todos los países que permitan el uso de su territorio para atacarlos podían considerarse en adelante blancos legítimos, lo que ha llevado a cabo en varias ocasiones en los países árabes aliados de EE.UU. en el golfo Pérsico, a los que ha atacado en repetidas ocasiones.

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