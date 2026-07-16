Estados Unidos lanza nueva política de restricción de visados, estos son los afectados

El Departamento de Estado aclaró que esta política se concentra a frenar “terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines”. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el lanzamiento de una nueva política de restricción de visados para “terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines”.

Rubio señaló por medio de un comunicado que estos grupos terroristas utilizan redes sofisticadas y organizadas “para perpetrar la violencia como herramienta política, buscando implementar una visión política extremista mediante la intimidación y campañas de terror coordinadas”.

Para el Secretario, con estas medidas se busca frenar la estrategia que busca “explícitamente socavar los fundamentos políticos de las sociedades libres y autónomas, utilizando atentados con bombas, asesinatos y otras formas de terrorismo para silenciar la libertad de expresión, limitar la oposición política, modificar las políticas públicas y sabotear los procesos políticos”.

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¿Hay señalados directos?

De momento no. A pesar de que no hay personas o grupos específicos señalados en el documento, el anuncio coincide con la designación del cártel de Juárez y al grupo Los Viagras, ambos en México, como organizaciones terroristas extranjeras.

Esta designación se añade a seis que Washington promulgó el año pasado contra los cárteles y organizaciones del crimen organizado en México.

La designación como organización terrorista permite más margen de maniobra de las fuerzas de seguridad estadounidenses, en el contexto de una gran ofensiva contra el crimen organizado en América Latina y el Caribe.

En esta lista también está:

El cártel de Sinaloa.

El cártel Jalisco Nueva Generación.

El Clan del Golfo.

El cártel del Noreste (antiguamente los Zetas).

La Nueva Familia Michoacana.

los Cárteles Unidos.

Bajo esta medida, cualquier persona relacionada a estos grupos se le sería restringida su visa.

Frenar actividades violentas

El Departamento de Estado señala que las restricciones de visado se centran en cualquier grupo o persona vinculada a:

Actividades delictivas violentas.

Sabotaje económico.

Financiar, reclutar o proporcionar apoyo logístico para acciones violentas o delictivas cometidas por grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines.

cometidas por grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines. Facilitar la convergencia de redes terroristas de extrema izquierda y otras redes afines con fines de acción violenta.

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“Esta política salvaguardará el territorio estadounidense al restringir la entrada de ciudadanos extranjeros que financien, recluten, inciten o faciliten de cualquier otro modo las redes terroristas, violentas y criminales de extrema izquierda”, cierra el documento.