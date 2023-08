¿Quién es Euclides Torres, hombre clave en la campaña de Gustavo Petro en la Costa?

Euclides Torres es cabeza de un clan que mueve hilos políticos y contratos desde Barranquilla, al parecer desde 40 empresas. Su hermano Dolcey Torres fue elegido como Representante a la Cámara con 58 mil votos en el actual periodo.

Euclides y sus hermanos Camilo y Dolcey han sido muy cercanos al exembajador Armando Benedetti y habrían estado en la financiación de la campaña de Gustavo Petro desde el inicio, en la Costa, según una fuente consultada por Caracol Radio.

Los Torres entran a la campaña, al parecer, de la mano de Armando Benedetti, con quien tenían relación en el pasado.

Máximo Noriega, quien fuera coordinador político en el Atlántico, habló en Caracol Radio sobre el del papel de los Torres en la campaña presidencial.

“Más Camilo Torres y su hermano, que es el Representante a la Cámara (Dolcey Torres) y Pedro Flórez, jugaron un papel muy dinámico desde el punto de vista político. En las grandes concentraciones estaban ahí vestidos de rojos apoyando la campaña de Gustavo. Desde el punto de vista administrativo y financiero, la información que tengo es que ellos no participaron ni en entrega ni recibimiento porque no era su rol”, aseguró Noriega, quien insistió que el manejo de recursos se dio de forma centralizada y en las regiones no había autorización para aprobar o no dineros para la campaña.

Los Torres y las concesiones

Euclides Torres sería también la cabeza de concesiones de alumbrado público, a través de una red de negocio, de acuerdo con una investigación de La Silla Vacía. El portal señala un contrato de alumbrado en Floridablanca por 478 mil millones de pesos que fue concesionado a dos empresas, una de ellas Ingsan, que hace parte del Clan Torres.

En varios de estos contratos, las firmas de los Torres competían con las de Alfonso ‘el turco’ Hilsaca.

Vale la pena recordar que en el 2019 la Superintendencia de Industria y Comercio le abrió investigación a las empresas del clan de los Torres, por presuntamente conformar un oligopolio en negocios de tránsito.

Del clan también hace parte una sobrina de Euclides Torres, la diputada Karina Llanos Torres, quien es la esposa del senador Pedro Flores, quien a su vez llegó al Congreso sin tener trayectoria política.