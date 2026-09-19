¿Qué rumbo deben tomar las finanzas públicas en el nuevo gobierno?: esto dicen 3 expertos

Iniciando, Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, hizo una breve síntesis de la situación financiera nacional, afirmando que, “el déficit fiscal del país es apenas comparable o incluso superior al que tuvo Colombia cuando salió de la guerra de los mil días”.

También, planteó la que se convirtió en la pregunta central de la conversación “¿Cómo se van a financiar los 60 billones que tiene el presupuesto nacional que acaba de aprobarse?”. De esta manera fijó las posibilidades entre cambios en el régimen tributario, cubrir carencias financieras con endeudamiento, reducir el gasto anual del Estado, o más de una opción al mismo tiempo.

“Es lo que se preguntan los mercados internacionales. En estas semanas han estado desconcertados porque el gran ajuste que se había prometido aún no se ha realizado“, aseguró Restrepo.

Ajustes a los impuestos

Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, comparó la situación fiscal actual con periodos críticos de la nación. | Foto: Caracol Radio Ampliar Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, comparó la situación fiscal actual con periodos críticos de la nación. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Por esa línea, Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo, afirmó que es necesario buscar más ingresos para ese financiamiento, y añadió que “los servicios fuera del IVA representan 6 puntos de PIB nacional”, por lo que, según explicó, existen opciones de recaudo por medio de modificaciones a la lista servicios a los que se aplica este impuesto.

Meléndez expresó que, “hay intereses de sectores productivos de mantener ese impuesto bajo”, además, que la información relacionada con esa solución, si llega a pasar por el Congreso, es insuficiente e inoportuna. “Esto debería estar pasando ya”, insistió.

Por otra parte, Juan Carlos Ramírez, presidente del CARF, fue directo al comentar que es necesaria la construcción progresiva de acuerdos nacionales entre intereses privados, públicos, nacionales y territoriales, y ajustar gastos. A esto añadió, “Con tanto gasto estatal, no tenemos la posibilidad de hacer una inversión pública que mejore las condiciones de vida”.

Ramírez complementó su idea aclarando que “La solución no es solamente por el lado del gasto, debemos ajustar también los ingresos. Hay que hacer un esfuerzo importante de crecimiento, este indicador no puede ser menor que la tasa de deuda”

Rectificar el gasto público

Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo, propuso cambios a ciertos impuestos para aliviar la carga económica del Estado | Foto: Caracol Radio Ampliar Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo, propuso cambios a ciertos impuestos para aliviar la carga económica del Estado | Foto: Caracol Radio Cerrar

Por otro lado, Juan Camilo Restrepo, propuso racionalizar el gasto público y criticó la gestión de contratación pública del anterior gobierno, en sus palabras, “Al final de la administración anterior hubo una orgía de contratos: se firmaron 100.000” ¿Qué va a pasar con eso si no hay recursos?”. De acuerdo con lo que expuso, para ejecutar un contrato, no basta con firmarlo, hay que tener los recursos para compensar a esos proveedores de bienes y servicios.

En respuesta a la problemática que señaló, su propuesta consiste en revisar gran parte de esos 100.000 contratos – algunos, presuntamente, con causa ilícita–, que pesan en temas de gastos, “hay que rescindir esos contratos con la certeza de que traerá ahorros”, concluyó.

En busca del equilibrio fiscal

Juan Carlos Ramírez, presidente del CARF, insistió en la integración institucional y el ajuste de gastos. | Foto: Caracol Radio Ampliar Juan Carlos Ramírez, presidente del CARF, insistió en la integración institucional y el ajuste de gastos. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Las carteras individuales del país también fueron temas de conversación para Marcela Meléndez, quien ejemplificó diciendo, “Tenemos problemas estructurales en la salud, un déficit estructural de 20 billones de pesos, y hay que entender que el sistema funciona para lo urbano y no para lo rural”, la directora de Fedesarrollo señaló al financiamiento como el problema principal de dicha situación a nivel de Salud. “La inversión se derrumbó un 16% durante el gobierno Petro”, aseguró.

Como idea conclusiva, Juan Carlos Ramírez, hizo mención de la Ley de Rescate que está adelantando el Gobierno Nacional, y comentó que “puede formar una senda para crear una regla fiscal con la que alcancemos, finalmente, un equilibrio”.

A su vez, y como mensaje final de esta discusión del Festival de las Ideas, Juan Camilo Restrepo cerró haciendo un llamado al Gobierno y advirtiendo que “no se puede quedar en anuncios que no se traduzcan rápidamente en acciones concretas”.