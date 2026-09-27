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28 sep 2026 Actualizado 00:22

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Política

Gobierno activa hoja de ruta para enfrentar el Fenómeno de El Niño

El Gobierno Nacional puso en marcha la Directiva Presidencial 03, para coordinar las acciones contra este Fenómeno.

Fenomeno de El Niño: El río Cauca a su paso por la ciudad de Popayán capital del departamento del Cauca. Foto: Colprensa

Fenomeno de El Niño: El río Cauca a su paso por la ciudad de Popayán capital del departamento del Cauca. Foto: Colprensa(Thot)

Fenomeno de El Niño: El río Cauca a su paso por la ciudad de Popayán capital del departamento del Cauca. Foto: Colprensa
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Ante la advertencia sobre la intensidad que traerá el Fenómeno de El Niño, el Gobierno puso en marcha la Directiva Presidencial 03, con la que busca coordinar las acciones desde diferentes entidades para enfrentar la fuerte sequía y sus posibles efectos en el país.

Los Ministerios de de Minas y Energía, Ambiente, Agricultura, Vivienda y Salud, además de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres, son las entidades que se encargarán de crear la hoja de ruta para definir las acciones y los lineamientos antes de que se presenten posibles emergencias.

El Ministerio de Minas, por ejemplo, trabaja en el Plan Energía Ya, que contempla recursos por $1,9 billones para proteger el servicio, hacer seguimiento a proyectos de gas y garantizar la regulación para la soberanía energética.

El plan del Gobierno, incluye acciones para garantizar el abastecimiento de gas y combustibles para la generación térmica, incentivos para el ahorro energético y para el respaldo de la generación térmica, exceptuando cobros a los municipios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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