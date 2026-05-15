Medellín se convierte en el epicentro global de la acción climática como sede del Climate Week 2026

Medellín

Medellín ha sido elegida como la sede oficial del Climate Week 2026, un evento internacional que reúne a diferentes países, líderes y referentes a nivel mundial para generar conversación sobre el cambio climático. Este encuentro se realizará entre el 28 de septiembre y el 10 de octubre de este año en el Jardín Botánico.

El anuncio fue realizado por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, quien destacó que este encuentro, inspirado en los anteriormente realizados en Nueva York y Londres, proyecta más de 100 activaciones que involucrarán a gobiernos, empresas, academia y ciudadanía. Esta iniciativa es liderada por la Administración Distrital en alianza con Impact Hub Medellín y Socya, contando con un gran apoyo internacional, con el fin de acelerar acciones concretas para el futuro del planeta.

La Climate Week tendrá una agenda complementaria sobre biodiversidad urbana del 5 al 10 de octubre, que incluirá la Conferencia de Árboles Urbanos, el Festival de las Aves y el Congreso de Botánica. A través de espacios académicos, laboratorios de innovación y escenarios de cooperación internacional, los asistentes abordarán temáticas críticas como la transición energética, la resiliencia y el desarrollo urbano sostenible.

Más información Productores rurales de Medellín registran ingresos por más de 121 millones de pesos en el 2026

La elección de Medellín para ser anfitriona de este evento, reconoce a sus resultados concretos en transformación ambiental, gracias a estrategias como sus corredores verdes, que han logrado reducir la temperatura en diversas zonas entre 2 y 4 grados centígrados, su sistema de transporte multimodal y el programa de mitigación en quebradas “Mi Río, Mis Quebradas”, además de la protección de más de 4.000 hectáreas estratégicas para el cuidado del agua.

Para este importante encuentro, se proyecta la asistencia de 2.500 participantes nacionales, 500 expertos internacionales y más de 7.000 personas en las actividades descentralizadas. El encuentro contará además con ruedas de negocios diseñadas para conectar los proyectos de 25 emprendedores ambientales locales, respaldados por la Alcaldía, con grandes corporativos e inversionistas internacionales.