Septiembre se convertirá en el mes de la Biodiversidad en Medellín

Medellín

Con la llegada del Climate Week Biodiversity 2026, septiembre se consolida como el mes de la biodiversidad y la sostenibilidad en Medellín. La ciudad se convertirá en el epicentro ambiental de la región al reunir a cerca de 76 líderes de Colombia y el mundo para abordar los principales desafíos del cambio climático.

El encuentro se desarrollará del 28 de septiembre al 10 de octubre, concentrando su agenda técnica central durante los primeros cuatro días. Durante estas jornadas, ministros, alcaldes, directivos de la banca multilateral, empresarios y científicos debatirán sobre la financiación verde, la transición energética y el desarrollo económico sostenible.

Líderes globales y autoridades multilaterales

La cumbre contará con figuras internacionales clave como Diego Mesa Puyo, CEO designado del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), y Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). A ellos se sumarán delegados de alto nivel de Naciones Unidas, la red global WWF y el Instituto Humboldt.

El diálogo territorial incluirá la participación del alcalde Federico Gutiérrez junto a representantes internacionales de ciudades como Miami y Singapur. Asimismo, voceros del Gobierno Nacional y directivos de entidades públicas como EPM, el Área Metropolitana y el Acueducto de Bogotá aportarán a la discusión sobre el rol de las ciudades.

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Impacto en los territorios y registro ciudadano

La iniciativa busca articular la conversación técnica con el bienestar social, identificando oportunidades para la innovación, el empleo y la competitividad en las comunidades. El evento es organizado de manera conjunta por la Alcaldía de Medellín, Impact Hub, Fundación Socya, Climate Week Network y la ACI Medellín.

La ciudadanía y los actores del sector ambiental podrán consultar la programación completa y seleccionar las actividades de su interés a través del portal oficial www.climateweekmedellin.com/agenda. El acceso a cada uno de los espacios estará condicionado al límite de aforo disponible por sede.