Colpensiones NO pagará Mesada 13 a estos pensionados: Lista de excluidos de la prima de navidad

A pocas semanas de diciembre de 2025, millones de jubilados en Colombia esperan el desembolso de la Mesada 13, también conocida como prima navideña. Sin embargo, Colpensiones reiteró durante los últimos días de noviembre cuáles son los pensionados que no recibirán este pago extra, aclarando dudas en medio de un alto volumen de consultas y búsquedas relacionadas con el tema.

Ahora bien, esto no se trata de una eliminación reciente, sino de la aplicación estricta de la Ley, que establece qué personas sí tienen derecho a esta prima y quiénes quedan excluidas.

¿Quiénes NO recibirán Mesada 13 en 2025?

La regla central es clara: solo quienes tienen una pensión formalmente reconocida pueden recibir Mesada 13. Cualquier persona que no cumpla con este criterio está automáticamente fuera del beneficio.Estas son las exclusiones reiteradas por Colpensiones:

1. Personas con Devolución de Aportes

Este es uno de los grupos más numerosos. Son los ciudadanos que cotizaron durante varios años, pero no alcanzaron las 1.300 semanas mínimas ni la edad requerida para pensionarse.En lugar de una pensión, el sistema les devuelve el total del dinero cotizado.

Como no tienen una pensión reconocida, no reciben mesadas mensuales ni Mesada 13.

2. Beneficiarios del programa BEPS

Los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) entregan un ingreso a adultos mayores, pero no constituyen una pensión, algo que la misma normatividad deja claro.Por esta razón:

No tienen derecho a la prima navideña, pues no existe una mesada base sobre la cual calcularla.

3. Pensionados con causación posterior a 2011 y mesadas superiores a 15 salarios mínimos

Aunque menos conocido, este punto es clave.El Acto Legislativo 01 de 2005 eliminó las mesadas adicionales para quienes se pensionaran después del 31 de julio de 2011 con un monto superior a 15 salarios mínimos.

Este grupo es reducido, pero legalmente no recibe Mesada 13.

Colpensiones subrayó que esta “lista de excluidos” no responde a decisiones administrativas recientes, sino a disposiciones de la Ley 100 de 1993 y sus reformas. En otras palabras, estas personas nunca cumplieron los requisitos para recibir este beneficio.

¿Cuándo pagará Colpensiones la Mesada 13?

El pago de la Mesada 13 se realizará en la primera quincena de diciembre, en la mayoría de los casos junto con la mesada ordinaria de noviembre.Colpensiones enviará notificaciones en sus canales oficiales para evitar desinformación, especialmente en redes sociales.

Mesada 13, imagen de referencia. Foto: Getty Images/Colpensiones. W Radio Ampliar

¿De cuánto es el pago de la Mesada 13 en 2025?

El valor de la Mesada 13 corresponde exactamente al valor mensual de la pensión.No existe un monto adicional o una fórmula distinta: simplemente se paga un mes extra.

Por ejemplo:

Si un pensionado recibe la pensión mínima legal vigente, es decir, $1.423.500 , ese mismo valor recibirá como prima navideña .

, ese mismo valor recibirá como . Quienes reciban pensiones superiores recibirán el equivalente al monto reconocido mes a mes.

¿Por qué es importante verificar si usted está excluido?

El alto interés por esta prima ha aumentado las búsquedas en Google sobre si Colpensiones cambiará o eliminará la Mesada 13.La entidad insiste en que el beneficio sigue vigente para la gran mayoría de pensionados y que no hay reformas recientes que lo pongan en riesgo.

Sin embargo, si usted pertenece a alguno de los grupos mencionados, no recibirá la Mesada 13 en diciembre de 2025, ya que la ley no lo contempla como beneficiario.

Con la proximidad del pago, Colpensiones invita a los ciudadanos a consultar únicamente fuentes oficiales y evitar información falsa sobre una supuesta eliminación generalizada de la Mesada 13. La norma se mantiene sin cambios y los pagos se harán conforme al cronograma anunciado.