Calendario de pago de pensiones 2026: Conozca las fechas clave para recibir las mesadas

Colpensiones es la entidad estatal encargada de administrar el Régimen de Prima Media (RPM) en Colombia. Actualmente, alrededor de 7 millones de personas se encuentran afiliadas a esta entidad, de las cuales 2 millones reciben una mesada mensual correspondiente a su pensión.

Es por esto por lo que las personas que se encuentran afiliadas a este fondo de pensiones buscan conocer las fechas en las que se efectuarán los pagos de las 12 mesadas del año y organizar sus finanzas para el pago de servicios, arriendo, etc.

¿Qué días paga Colpensiones la pensión en el 2026?

Recientemente, el Fondo de Pensiones Públicas (FOPEP) anunció el calendario de pagos de pensiones para este 2026.

Fechas de pago primer semestre 2025

Enero: lunes 26.

Febrero: miércoles 25

Marzo: miércoles 25

Abril: lunes 27

Mayo: lunes 25

Junio: jueves 25

Fechas de pago segundo semestre 2025

Julio: lunes 27

Agosto: martes 25

Septiembre: viernes 25

Octubre: lunes 26

Noviembre: miércoles 25

Diciembre: jueves 24

Tenga en cuenta que el calendario para los fondos de pensiones privados es diferente y, por ende, puede variar de acuerdo con cada caso.

¿Cuándo paga la pensión porvenir?

Para el 2026, Porvenir estableció el siguiente calendario de pago:

Enero: martes 13

Febrero: lunes 2

Marzo: lunes 2

Abril: lunes 6

Mayo: lunes 4

Junio: lunes 1

Julio: lunes 2

Agosto: lunes 3

Septiembre: miércoles 2

Octubre: viernes 2

Noviembre: martes 3

Diciembre: miércoles 2

Paso a paso para afiliarse por primera vez a Colpensiones

Si es la primera vez que va a afiliarse al sistema pensional colombiano, deberá seguir estos pasos para inscribirse en Colpensiones:

Recolección de documentación: Reúna los siguientes documentos:

Documento de identidad: Cédula de ciudadanía para nacionales colombianos o cédula de extranjería para residentes extranjeros.

Cédula de ciudadanía para nacionales colombianos o cédula de extranjería para residentes extranjeros. Formulario de afiliación: Disponible en las oficinas de Colpensiones o en su sitio web oficial.

Diligenciamiento del formulario: Complete el formulario de afiliación con sus datos personales, información laboral y demás detalles requeridos.

Presentación de la solicitud: Entregue el formulario y los documentos en una de las oficinas de atención al cliente de Colpensiones o envíelos a través de los canales digitales habilitados en su página web.

Confirmación de afiliación: Una vez procesada su solicitud, recibirá una notificación confirmando su afiliación al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.