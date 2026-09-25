“Ibáñez está trabajando muy juicioso”: presidenta de la Corte sobre conflicto en caso Uribe

El expresidente Uribe al llegar a la indagatoria a las afueras del búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá

La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses, se refirió en entrevista con Caracol Radio sobre el conflicto de jurisdicciones que llegó al alto tribunal y que está relacionado con la competencia para conocer actuaciones dentro del expediente del expresidente Álvaro Uribe por su presunta relación con las masacres de El Aro, La Granja y el asesinato del abogado Jesús María Valle.

El debate está relacionado con si el asunto corresponde a la Fiscalía General de la Nación o a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Meneses explicó que este tipo de procedimientos hacen parte de los asuntos que normalmente estudia la Corte Constitucional y que, en este caso, el expediente ya fue repartido a un magistrado.

“Esto es un conflicto de jurisdicciones como los que usualmente llegan (...) es un conflicto entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusaciones de la Cámara”, explicó.

El expediente ya fue repartido

La presidenta confirmó que el caso está actualmente en manos del magistrado Enrique Ibáñez, quien deberá estudiar los elementos del expediente antes de presentar una ponencia ante la Sala Plena.

“En este momento, lo tiene en estudio el doctor Jorge Enrique Ibáñez, y fue repartido hace relativamente pocos días”, afirmó Meneses.

La magistrada explicó que, debido a que el reparto ocurrió recientemente, el expediente todavía está en la etapa de análisis por parte del magistrado ponente.

“Está estudiando muy juicioso”

Consultada sobre el tiempo que podría tardar la Corte en pronunciarse y sobre si la relevancia pública del caso podría generar algún tratamiento especial, Meneses explicó que el magistrado está adelantando el estudio dentro de los términos correspondientes.

“Él está estudiando muy juicioso, y yo creo que en el menor tiempo posible nos va a llevar una ponencia para que sea la Sala Plena quien tome una decisión”, señaló.

La presidenta no entregó una fecha concreta para que la Sala Plena estudie el expediente, pero reiteró que el caso está siendo tramitado dentro de los tiempos establecidos.

“Como le digo, él está estudiando el tema dentro de los términos”, agregó.

La decisión será de la Sala Plena

Una vez termine el estudio, el magistrado deberá presentar su propuesta ante la Sala Plena, que será la encargada de tomar la decisión sobre el conflicto de jurisdicciones.

Meneses explicó que el hecho de que el caso tenga una amplia atención pública no modifica las competencias que debe cumplir la Corte ni el procedimiento que corresponde.

“Y muy seguramente en el menor tiempo posible tengamos una decisión”, afirmó la presidenta.

De esta manera, el siguiente paso dentro del trámite será que el magistrado Enrique Ibáñez concluya su análisis y presente la ponencia para que los demás integrantes de la Sala Plena conozcan y discutan el expediente.