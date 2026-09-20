UBPD intervendrá 12 bóvedas en cementerio de Puerto Valdivia para buscar personas desaparecidas

Valdivia, Antioquia

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas realizará entre el 21 y el 28 de septiembre la primera intervención forense en el cementerio del corregimiento Puerto Valdivia, del municipio de Valdivia, en el Norte de Antioquia.

Durante esta primera fase las labores estarán concentradas en los pabellones San Mateo, San Juan, San Lucas y San Marcos y serán intervenidas 12 bóvedas y una celda de custodia en las que permanecen cuerpos no identificados que podrían corresponder a personas desaparecidas en hechos relacionados con el conflicto armado ocurridos entre los años 2000 y 2010.

“Entre las hipótesis documentadas por la Unidad de Búsqueda se encuentra que algunas de las personas que permanecen sin identificar en el cementerio habrían sido víctimas del conflicto armado cuyos cuerpos fueron arrojados al río Cauca”, indicó Sabina Carmona, investigadora transversal de la Regional Noroccidente de la Unidad de Búsqueda.

Otros cuerpos corresponderían a personas desaparecidas en medio de las hostilidades registradas durante el conflicto armado en esta zona de Antioquia.

Puerto Valdivia está localizado en un territorio estrechamente relacionado con el río Cauca y dentro de la zona de influencia del embalse de Hidroituango, razón por la cual la investigación en los cementerios de la región constituye una de las líneas de trabajo para esclarecer el paradero de personas desaparecidas.

Las labores forenses tienen además un carácter urgente debido al deterioro estructural que presenta el pabellón San Mateo. Según la UBPD, existen afectaciones en el techo y las columnas que generan riesgo de colapso y podrían comprometer las estructuras óseas de las bóvedas.

108 cuerpos recuperados

El Plan Regional de Búsqueda Bajo Cauca y Valdivia ya ha realizado intervenciones en otros cinco cementerios de Antioquia, donde han sido recuperados 108 cuerpos de personas dadas por desaparecidas.

En Tarazá fueron recuperados 22 cuerpos; en Cáceres, cinco; en Caucasia, 58; en Zaragoza, cinco, y en El Bagre, 18.

El Plan Regional de Búsqueda del Bajo Cauca y Valdivia tiene actualmente un universo de 2.489 personas dadas por desaparecidas.

En todo Antioquia, la cifra asciende a 27.613 personas, mientras que en Colombia el universo reportado alcanza las 137.010 personas dadas por desaparecidas.

Familiares pueden aportar información

En paralelo con la intervención forense, la UBPD realizará jornadas de atención dirigidas a familiares que consideren que alguno de sus seres queridos desaparecidos podría encontrarse inhumado en el cementerio de Puerto Valdivia.

Las familias podrán presentar solicitudes de búsqueda y aportar muestras de ADN para contribuir a los procesos de identificación.

La atención se realizará en el cementerio el 21 de septiembre, de 2:00 p. m. a 4:30 p. m.; el 22 de septiembre, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 4:30 p. m.; y el 23 de septiembre, entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m.