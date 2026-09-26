Christina Koch contó cómo fue ver la Tierra iluminada desde el espacio: “Nada te prepara”

La astronauta de la NASA Christina Koch compartió durante la misión Artemis II una de las experiencias que más la impresionó mientras viajaba hacia la Luna: contemplar la Tierra desde el espacio profundo.

Koch hizo parte, junto con Reid Wiseman, Victor Glover y el canadiense Jeremy Hansen, de la tripulación de Artemis II, la primera misión tripulada del programa Artemis. La nave Orión despegó el 1 de abril de 2026 y completó un viaje de casi 10 días alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra el 10 de abril.

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Cristina Koch y la vista de la Tierra desde el espacio

Durante el trayecto, la astronauta describió la impresión que le produjo observar el planeta desde una distancia que muy pocas personas han experimentado.

“No hay nada que te prepare para la impresionante sensación de ver tu planeta iluminado como si fuera de día”, afirmó Koch, en declaraciones recogidas durante la misión. Su testimonio se produjo mientras la tripulación se alejaba de la Tierra rumbo a la Luna.

En otro momento del viaje, la tripulación también registró imágenes de la Tierra desde las ventanas de Orión. La NASA destacó que la misión permitió obtener fotografías del planeta desde una perspectiva asociada a los nuevos humanos más allá de la órbita terrestre baja.

Además, Artemis II representó el regreso de astronautas a las cercanías de la Luna después de más de cinco décadas. Durante el vuelo, la tripulación alcanzó una distancia máxima de aproximadamente 252.765 millas. Estableciendo un nuevo récord para el vuelo espacial humano más lejano de la Tierra.

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¿Cómo fue volver a la Tierra?

Tras el amerizaje, Koch comenzó el proceso de adaptación a las condiciones terrestres. La exposición a la microgravedad modifica temporalmente la manera en que el organismo procesa señales relacionadas con el movimiento y el equilibrio.

Por medio de una publicación en redes sociales, la astronauta explicó que los órganos vestibulares, encargados de proporcionar información al cerebro sobre los movimientos del cuerpo, no funcionan de la misma manera durante la permanencia en microgravedad.

Por eso, al regresar a la gravedad terrestre, el cerebro necesita volver a procesar esas señales. En el video publicado por Koch se observa cómo intenta caminar en línea recta con los ojos cerrados mientras recibe asistencia.

“Caminar en tándem con los ojos cerrados puede ser un desafío”, explicó la astronauta, quien también señaló que estudiar estos procesos puede aportar información para comprender y tratar problemas como el vértigo.