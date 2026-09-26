Cortes de luz en Bogotá y Cota este sábado 26 de septiembre: conozca horarios y barrios afectados

Cortes de luz en Bogotá y Cota este sábado 26 de septiembre | Enel Colombia

La capital del país tendrá suspensión del servicio de energía este viernes 25 de septiembre. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que tres localidades y algunos barrios de un municipio aledaño se verán afectados en diferentes horarios.

El motivo de la suspensión del servicio se produce por trabajos por parte de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.

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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el sábado 26 de septiembre

Localidad de Fontibón

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 12 a calle 14 entre carrera 67 a carrera 69 en el barrio Granjas de Techo.

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Localidad de Santa Fe

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:15 p. m., de la carrera 8 a carrera 11 entre calle 22 a calle 25 en el barrio Las Nieves.

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Localidad de Usme

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m., de la carrera 0 a carrera 2 entre calle 75 Sur a calle 78 Sur en el barrio Marichuela.

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Municipio de Cota

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en la vereda Siberia del municipio de Cota.

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