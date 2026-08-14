Habitantes de Istmina afectados por terremoto necesitan materiales para reconstrucción: alcalde

El alcalde de Istmina (Chocó), Jaison Mosquera, conversó con Dos Puntos acerca de la emergencia provocada por el fuerte terremoto de 7,4 que afectó a Colombia el pasado 10 de agosto. El alcalde advirtió que, en su municipio, más de 3.000 personas resultaron damnificadas, 100 viviendas quedaron completamente destruidas y otras 900 presentan afectaciones.

A pesar de que el mandatario aclaró que no se registraron víctimas mortales, existen 70 personas heridas, entre ellas dos integrantes de la Policía. Además, reveló que varias edificaciones públicas fueron destruidas, un hecho que ha complicado la atención de la emergencia.

“Es un tema complejo que estamos pasando y atravesando hoy”, señaló Mosquera, además de cuestionar que, hasta este 13 de agosto, el municipio no había recibido ayuda humanitaria del Gobierno Nacional.

Según el alcalde, a las 11:00 de la mañana se produjo una reunión con el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, en la que se estableció una hoja de ruta para atender las necesidades de la población. También contó que la administración municipal recibiría carpas, baños móviles, alimentos y maquinaria amarilla para retirar los escombros antes del sábado 15 de agosto.

Por otra parte, el alcalde Mosquera hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se garanticen los recursos que permitan la reconstrucción de las viviendas afectadas.

“En estos momentos de dificultad, lo que la ciudad más espera es una respuesta inmediata para tener un banco de materiales a disponibilidad para que la gente pueda reparar sus viviendas”, indicó.

Además, advirtió que, si bien necesitan comida y otros bienes, la gente espera respuesta de los Ministerios de Vivienda y Hacienda que “garanticen los recursos para que la gente tenga zinc, varillas, cemento y bloques de ladrillo para iniciar a reconstruir su vivienda, porque hoy están durmiendo en parques, coliseos y centros educativos”.