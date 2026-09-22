Run Tour Avianca 2026: las millas de la carrera apoyarán la reconstrucción tras el terremoto

Ángela María Orozco, vicepresidenta senior de Asuntos Corporativos de Avianca, resaltó el papel clave del diálogo interinstitucional. | Foto: Caracol Radio

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El próximo 4 de octubre se realizará en Bogotá el Run Tour Avianca, una carrera con recorridos de 10 y 15 kilómetros que este año tendrá un componente social enfocado en continuar apoyando a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Ángela María Orozco, vicepresidenta senior de asuntos corporativos de Avianca, explicó en Caracol Radio que las millas donadas durante la carrera serán destinadas al trabajo que la compañía desarrolla junto con sus aliados sociales.

“Con las millas donadas en esta carrera, vamos a seguir apoyando la reconstrucción de las zonas afectadas, vamos a seguir llevando ayuda humanitaria y ayuda para la reconstrucción a través de nuestros 29 o más de 29 aliados sociales”, señaló Orozco.

De acuerdo con la directiva, el Banco de Millas de Avianca ha permitido movilizar recursos y personal hacia diferentes territorios del país. En el caso de la emergencia provocada por el terremoto, afirmó que se han transportado más de 520 toneladas de ayuda humanitaria.

Además, indicó que la compañía ha movilizado a más de 270 rescatistas y expertos, incluidos profesionales de la salud y especialistas relacionados con la atención de emergencias y terremotos, provenientes tanto de Colombia como de otros países.

Una carrera con propósito social

Orozco explicó que el Run Tour hace parte de las acciones mediante las cuales Avianca apoya a sus aliados sociales para llevar brigadas y expertos a zonas alejadas de las principales ciudades.

“Es la carrera que Avianca desarrolla precisamente con todos sus aliados sociales”, explicó.

Según la compañía, mediante el Banco de Millas se han apoyado iniciativas relacionadas con salud, saneamiento básico, agua potable, biodiversidad y atención de emergencias.

La vicepresidenta de asuntos corporativos recordó además que durante 2025 se donaron alrededor de 16 millones de millas, lo que permitió a los aliados sociales de Avianca atender a más de 44.000 personas en territorio.

En la edición anterior del Run Tour, agregó, participaron más de 8.000 personas, quienes donaron alrededor de 225.000 millas.

¿Dónde será el Run Tour Avianca?

La carrera tendrá como punto de partida y llegada la Plazoleta de los Alfiles de Gran Estación, ubicada sobre la calle 26 en Bogotá.

Los participantes podrán elegir entre los recorridos de 10K y 15K. La organización también confirmó que el recorrido de 10 kilómetros estará abierto para personas en silla de ruedas.

Una carrera más inclusiva

Otra de las novedades de esta edición es el fortalecimiento de las medidas de accesibilidad para personas con discapacidad.

Avianca informó que trabajará con organizaciones como el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), FENASCOL, SIRET y Best Buddies.

De acuerdo con Orozco, habrá señalización especial para personas con discapacidad auditiva, rampas en puntos como la partida, la meta y las tarimas, además de baños accesibles.

“Esta carrera de este año nació mucho más inclusiva para las personas con discapacidad”, afirmó.



